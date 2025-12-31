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CANbus adaptor LEDAksesori untuk pemasangan LED&lt;br>

18954C2

Performa elektrik sempurna

Philips LED-CANbus FOG adalah tambahan ideal untuk lampu depan LED FOG berbasis H11. Mudah dipasang, dijamin pas secara elektrik dengan mobil Anda, menghilangkan kemungkinan masalah peringatan dasbor.

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Kelancaran fungsi

Performa elektrik sempurna

  • Untuk LED-HL [~H11] & LED-FOG

  • Kemasan berisi: 2

  • Sistem otomotif canggih

Menjamin performa untuk LED-HL [~H11] dan LED-FOG

Beberapa model mobil memiliki tantangan tersendiri bagi Upgrade LED. Adaptor CANbus Philips yang unik memastikan kelancaran fungsi untuk semua masalah elektrik. Adaptor ini memecahkan masalah terkait pesan kesalahan di dasbor Anda atau kedipan LED.

Mudah dipasang

Berkat desainnya yang canggih, adaptor CANbus mudah dipasang dan memberikan performa yang baik sejak pertama dipakai.

Performa optimal di semua kondisi

Desain otomotif adaptor CANbus mampu menghadapi kondisi pengoperasian sehari-hari yang menantang di dalam kompartemen mesin.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Anda bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan lampu LED retrofit mematuhi semua peraturan dan undang-undang setempat yang berlaku.