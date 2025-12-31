Menjamin performa untuk LED-HL [~H11] dan LED-FOG

Beberapa model mobil memiliki tantangan tersendiri bagi Upgrade LED. Adaptor CANbus Philips yang unik memastikan kelancaran fungsi untuk semua masalah elektrik. Adaptor ini memecahkan masalah terkait pesan kesalahan di dasbor Anda atau kedipan LED.