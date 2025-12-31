2 year warranty
18954C2
Performa elektrik sempurna
Philips LED-CANbus FOG adalah tambahan ideal untuk lampu depan LED FOG berbasis H11. Mudah dipasang, dijamin pas secara elektrik dengan mobil Anda, menghilangkan kemungkinan masalah peringatan dasbor.
Untuk LED-HL [~H11] & LED-FOG
Kemasan berisi: 2
Sistem otomotif canggih
Beberapa model mobil memiliki tantangan tersendiri bagi Upgrade LED. Adaptor CANbus Philips yang unik memastikan kelancaran fungsi untuk semua masalah elektrik. Adaptor ini memecahkan masalah terkait pesan kesalahan di dasbor Anda atau kedipan LED.
Berkat desainnya yang canggih, adaptor CANbus mudah dipasang dan memberikan performa yang baik sejak pertama dipakai.
Desain otomotif adaptor CANbus mampu menghadapi kondisi pengoperasian sehari-hari yang menantang di dalam kompartemen mesin.
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Anda bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan lampu LED retrofit mematuhi semua peraturan dan undang-undang setempat yang berlaku.