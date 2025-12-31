2 year warranty
Dihentikan
190B1CS/00
Layar bisnis ergonomis yang meningkatkan produktivitas
Dengan fitur seperti SmartImage, Audio Stereo Depan, port USB, dan Ergo base, layar bisnis 190B1 yang hemat energi ini akan meningkatkan produktivitas Anda
B-line lebar 48 cm (19")
Format 16:10
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
Monitor Philips yang bersertifikat EPEAT Silver memastikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan sangat hemat energi sehingga memastikan emisi rendah gas rumah kaca yang mengubah iklim. Program EPEAT membantu para pembeli mengevaluasi, membandingkan, dan memilih Monitor berdasarkan pada 51 kriteria lingkungan yang didukung oleh US EPA. EPEAT Silver hanya berlaku di area Philips mendaftarkan produknya. Silakan kunjungi www.epeat.net untuk status registrasi di negara Anda.
Compact Ergo Base merupakan monitor Philips 'ramah pengguna' yang dapat dimiringkan, berputar, dan dengan ketinggian yang dapat disesuaikan agar setiap pengguna bisa memosisikan monitor untuk kenyamanan menonton dan efisiensi maksimum.
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