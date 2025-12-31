2 year warranty
Dihentikan
190V1SB/00
Tampilan layar lebar yang menawarkan nilai menarik
Dengan fitur seperti input DVI dan VGA, SmartContrast, dan Efisiensi energi, 190V1 menawarkan nilai menarik.
V-Line lebar 48 cm (19")
Format 16:10
"Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED. Kunjungi Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/ untuk mempelajari lebih lanjut.
Monitor Philips yang bersertifikat EPEAT Silver memastikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan sangat hemat energi sehingga memastikan emisi rendah gas rumah kaca yang mengubah iklim. Program EPEAT membantu para pembeli mengevaluasi, membandingkan, dan memilih Monitor berdasarkan pada 51 kriteria lingkungan yang didukung oleh US EPA. EPEAT Silver hanya berlaku di area Philips mendaftarkan produknya. Silakan kunjungi www.epeat.net untuk status registrasi di negara Anda.
Desain Philips dan menghasilkan produk layar yang mematuhi standar Restriction of Hazardous Substances (RoHS) ketat yang membatasi timbal dan bahan-bahan beracun lain yang dapat membahayakan lingkungan.
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