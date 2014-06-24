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Monitor LED

190V3LSB/00

3

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam

Layar ramping dan menarik ini nyaman digunakan. Fitur penting seperti SmartContrast yang memastikan gambar cerah yang kaya menjadikannya pilihan yang tepat!

Lihat semua manfaat

Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

Teknologi LED untuk warna natural

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

Desain mengkilap, ramping, dan menarik

Spesifikasi Teknis

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3.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
4
2
1

24/06/2014

Malaysia

Malaysia

This product suitable for entertainment use.

This product is not suitable to use for Graphic work.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 206V3LSB LED monitor

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 206V3LSB LED monitor

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