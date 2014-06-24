2 year warranty
Dihentikan
Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam
Layar ramping dan menarik ini nyaman digunakan. Fitur penting seperti SmartContrast yang memastikan gambar cerah yang kaya menjadikannya pilihan yang tepat!
V Line
19" (48,3 cm)
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.
3.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
DavisCheng
24/06/2014
Malaysia
This product suitable for entertainment use.
This product is not suitable to use for Graphic work.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 206V3LSB LED monitor
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 206V3LSB LED monitor