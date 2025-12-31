Siap menampilkan konten HD

Monitor definisi tinggi adalah perangkat layar yang dirancang untuk menghadirkan kualitas gambar luar biasa dari gambar definisi tinggi, yang sepenuhnya disiapkan untuk sumber HD seperti HD set top box. Monitor HD menawarkan kualitas gambar melampaui pemindaian progresif, sesuai dengan standar ketat untuk layar HD yang menampilkan resolusi tinggi, sinyal kualitas gambar terbaik melalui koneksi universal untuk VGA Analog atau koneksi digital DVI tanpa kompresi dan mendukung HDCP. Menampilkan sinyal 720p (1280x720p @ 50 dan 60 Hz progresif) dan 1080i (1920x1080i @ 50 dan 60 Hz selang-seling).