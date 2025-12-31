2 year warranty
Dihentikan
191E1SB/00
Layar HD 16:9 menarik yang menawarkan nilai terbaik
Nikmati lebih banyak dengan layar HD yang siap digunakan dengan Windows Vista ini! Dengan Format otomatis, SmartContrast, dan tampilan mengilap, 191E1 adalah pilihan yang tepat untuk segala kebutuhan Anda
E-line lebar 48 cm (19")
HD
Monitor definisi tinggi adalah perangkat layar yang dirancang untuk menghadirkan kualitas gambar luar biasa dari gambar definisi tinggi, yang sepenuhnya disiapkan untuk sumber HD seperti HD set top box. Monitor HD menawarkan kualitas gambar melampaui pemindaian progresif, sesuai dengan standar ketat untuk layar HD yang menampilkan resolusi tinggi, sinyal kualitas gambar terbaik melalui koneksi universal untuk VGA Analog atau koneksi digital DVI tanpa kompresi dan mendukung HDCP. Menampilkan sinyal 720p (1280x720p @ 50 dan 60 Hz progresif) dan 1080i (1920x1080i @ 50 dan 60 Hz selang-seling).
Desain Philips dan menghasilkan produk layar yang mematuhi standar Restriction of Hazardous Substances (RoHS) ketat yang membatasi timbal dan bahan-bahan beracun lain yang dapat membahayakan lingkungan.
Kontrol format gambar mudah Philips pada OSD untuk beralih dari rasio aspek 4:3 ke mode layar lebar dan kembali lagi untuk menyesuaikan rasio aspek layar dengan konten Anda, untuk bekerja dengan berbagai dokumen lebar tanpa menggulir atau menampilkan media layar pada mode layar lebar dan bebas distorsi, layar mode asli dengan konten rasio 4:3.
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