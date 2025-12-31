2 year warranty
Dihentikan
191TE2LB/00
Nikmati menonton TV yang luar biasa pada monitor LED Anda
Nikmati acara TV terbaik dengan monitor TV LED. Dipadukan dengan input HDMI, audio stereo, dan kontrol sentuh modern, 191TE2L siap menghibur Anda!
T-line
18,5" / 47 cm
TV tuner terpasang di monitor untuk menampilkan sinyal televisi serta data komputer.
Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).
Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.
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