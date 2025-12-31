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BrillianceMonitor LCD dengan Audio

19B1AB/00

Layar berfitur lengkap untuk produktivitas yang lebih tinggi

Dengan fitur seperti Audio Stereo Depan, SmartImage, SmartContrast, SmartControl, dan TrueVision, layar bisnis 19B1 yang hemat energi ini akan meningkatkan produktivitas Anda

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Layar berfitur lengkap untuk produktivitas yang lebih tinggi

  • B-line 48 cm (19")

  • Format 5:4

Penyetelan performa layar tanpa repot dengan SmartControl II

SmartControl II adalah perangkat lunak berbasis monitor dengan antar muka grafis pada layar yang mudah digunakan, yang memandu Anda melalui resolusi penyetelan, kalibrasi warna, dan pengaturan layar lainnya termasuk kecerahan, kontras, jam & fase, posisi, RGB, titik putih, dan - pada model dengan speaker onboard - penyesuaian volume.

Audio stereo internal untuk pengalaman multimedia

Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.

Manajemen kabel mengurangi kekacauan kabel untuk ruang kerja yang rapi

Manajemen kabel adalah sistem yang menjaga kerapian ruang kerja dengan menata kabel yang diperlukan untuk pengoperasian perangkat tampilan.

Spesifikasi Teknis

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