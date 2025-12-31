2 year warranty
Dihentikan
19B1AB/00
Layar berfitur lengkap untuk produktivitas yang lebih tinggi
Dengan fitur seperti Audio Stereo Depan, SmartImage, SmartContrast, SmartControl, dan TrueVision, layar bisnis 19B1 yang hemat energi ini akan meningkatkan produktivitas Anda
B-line 48 cm (19")
Format 5:4
SmartControl II adalah perangkat lunak berbasis monitor dengan antar muka grafis pada layar yang mudah digunakan, yang memandu Anda melalui resolusi penyetelan, kalibrasi warna, dan pengaturan layar lainnya termasuk kecerahan, kontras, jam & fase, posisi, RGB, titik putih, dan - pada model dengan speaker onboard - penyesuaian volume.
Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
Manajemen kabel adalah sistem yang menjaga kerapian ruang kerja dengan menata kabel yang diperlukan untuk pengoperasian perangkat tampilan.
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