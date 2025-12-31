Penyetelan performa layar tanpa repot dengan SmartControl II

SmartControl II adalah perangkat lunak berbasis monitor dengan antar muka grafis pada layar yang mudah digunakan, yang memandu Anda melalui resolusi penyetelan, kalibrasi warna, dan pengaturan layar lainnya termasuk kecerahan, kontras, jam & fase, posisi, RGB, titik putih, dan - pada model dengan speaker onboard - penyesuaian volume.