2 year warranty
203V5LHSB2/70
Gambar LED hebat dengan warna yang tajam
Nikmati gambar LED tajam di layar Philips ini. Fitur penting seperti SmartContrast yang memastikan gambar cerah yang kaya menjadikannya pilihan yang tepat!
V Line
20 (19,5" / 49,5 cm diagonal)
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.
3.5
dari 5
6
Ulasan
Jordanchen
19/03/2019
Malaysia
Nice product
[Employee of philipsglobal] Long lasting goods,Good quality and i will buy continuous
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 193V5LHSB2 LCD monitor
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 193V5LHSB2 LCD monitor
jenne
08/09/2018
Malaysia
Great product!
This monitor's display is clear and the colour's great too. It's turned on all the time as it's attached to a CCTV and it works really well.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 193V5LHSB2 LCD monitor
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 193V5LHSB2 LCD monitor
rexxarloh89
15/01/2021
Singapore
Used for about 2 year plus and still good.
Used it for about 2 year plus and is still functioning well. Good quality at affordable and reasonable pricing.
Keunggulan
Good quality at affordable and reasonable pricing.
Kekurangan
None for me.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Tanggal Penggunaan 2019-01-15
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Tanggal Penggunaan 2019-01-15