2 year warranty
Dihentikan
221T1SB1/00
Monitor TV Full HD digital dengan desain bergaya
Nikmati performa multimedia hebat dengan layar Full HD 1080p mengagumkan yang mengilap dan bergaya ini, dilengkapi tuner TV digital! Dipadukan dengan input HDMI dan AV serta dengan suara dahsyat, 221T1 membawa hiburan ke tingkatan yang baru!
T-line lebar 55 cm (21,5")
1920x1080 Full HD
Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar yang menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang semarak
Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).
TV tuner terpasang di monitor untuk menampilkan sinyal televisi serta data komputer.
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