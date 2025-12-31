2 year warranty
Dihentikan
221T1SB/00
Monitor TV Full HD digital dengan desain bergaya
Nikmati performa multimedia hebat dengan layar Full HD 1080p mengagumkan yang mengilap dan bergaya ini, dilengkapi tuner TV digital! Dipadukan dengan input HDMI dan AV serta dengan suara dahsyat, 221T1 membawa hiburan ke tingkatan yang baru!
T-line lebar 55 cm (21,5")
1920x1080 Full HD
HDTV memungkinkan Anda menonton TV Definisi Tinggi dengan gambar terbaik dan kualitas suara tanpa set-top box tambahan. Dengan tuner DVBT bawaan yang dapat menangani format MPEG-4 canggih, Anda dapat menerima dan menonton program TV Definisi Tinggi dan konten multimedia yang kaya dalam Kualitas Digital
Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.
Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).
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