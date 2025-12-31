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Dihentikan

BrillianceMonitor LCD

225P1ES/00

Layar PowerSensor hemat biaya listrik yang pertama di dunia

Monitor Philips 225P1 Ramah Lingkungan dengan teknologi PowerSensor yang revolusioner mendeteksi kehadiran pengguna dan menyesuaikan konsumsi daya, mengurangi konsumsi daya hingga 70%.

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Layar PowerSensor hemat biaya listrik yang pertama di dunia

  • P-line lebar 56 cm (22")

  • Format 16:10

Penyetelan ketinggian 130mm untuk posisi duduk ideal

Super Ergo Base adalah alas monitor Philips 'ramah pengguna' yang tidak hanya dapat dimiringkan dan berputar, tapi juga dapat disesuaikan ketinggiannya dan berputar 90 derajat, sehingga setiap pengguna bisa menyesuaikan monitor dengan preferensi pribadi mereka untuk kenyamanan menonton dan efisiensi maksimum.

Rotasi layar 90 derajat dan pengaturan kabel pintar

ScreenRotate memungkinkan penggunaan monitor dalam mode lanskap dan potret; untuk mengubah orientasi untuk pandangan yang lebih baik dari dokumen atau gambar yang dipilih, monitor dapat diputar sesuai orientasi yang diinginkan.

SmartImage: Pengalaman layar ramah pengguna yang dioptimalkan

SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

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