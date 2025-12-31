2 year warranty
Dihentikan
225P2ES/00
Layar PowerSensor hemat energi pertama di dunia
Layar Profesional Philips 225P2 yang ramah lingkungan dan bersertifikasi EPEAT Gold dengan PowerSensor pintar yang mendeteksi kehadiran pengguna dan menyesuaikan konsumsi daya sehingga Anda dapat menghemat biaya listrik hingga 80%!
P-line 22'' (55,9 cm)
WSXGA+
PowerSensor adalah 'sensor pengguna' bawaan yang memancarkan dan menerima sinyal inframerah tidak berbahaya untuk menentukan apakah pengguna berada di depan layar dan secara otomatis mengurangi kecerahan monitor saat pengguna menjauh dari meja, memangkas biaya energi hingga 80 persen dan memperpanjang masa pakai monitor.
Monitor Philips bersertifikat EPEAT GOLD memastikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan sangat hemat energi sehingga memastikan emisi rendah pada gas rumah kaca yang mengubah iklim. Program EPEAT membantu pembeli mengevaluasi, membandingkan, dan memilih Monitor berdasarkan 51 kriteria lingkungan yang didukung oleh US EPA. Sertifikasi GOLD memastikan bahwa sedikitnya 30% plastik yang digunakan adalah Post Consumer Resin, sehingga menjamin pengurangan penggunaan bahan beracun dan berbahaya. EPEAT Gold hanya berlaku di mana Philips mendaftarkan produk. Harap kunjungi www.epeat.net untuk status pendaftaran di negara Anda.
Sejalan dengan komitmen Philips terhadap "Sense and Simplicity", kami memungkinkan Anda untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab untuk MEMATIKAN monitor sewaktu-waktu. Dengan menyentuh satu tombol ON/OFF yang terletak di bagian belakang monitor, konsumsi energi monitor diturunkan hingga nol. Dalam mode OFF, monitor sepenuhnya terputus dari daya AC sehingga mengurangi emisi karbon Anda lebih banyak.
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