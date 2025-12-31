2 year warranty
Dihentikan
231T1SB/00
Monitor TV Full HD digital dengan desain bergaya
Nikmati performa multimedia hebat dengan layar Full HD 1080p mengagumkan yang mengilap dan bergaya ini, dilengkapi tuner TV digital! Dipadukan dengan input HDMI dan AV serta dengan suara dahsyat, 231T1 membawa hiburan ke tingkatan yang baru!
T-line lebar 58 cm (23")
1920x1080 Full HD
SmartSound memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Film, Game, Musik, dll, yang secara otomatis mengaktifkan frekuensi yang didefinisikan di muka untuk meningkatkan suara terkait dengan fungsinya
Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar yang menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang semarak
HDTV memungkinkan Anda menonton TV Definisi Tinggi dengan gambar terbaik dan kualitas suara tanpa set-top box tambahan. Dengan tuner DVBT bawaan yang dapat menangani format MPEG-4 canggih, Anda dapat menerima dan menonton program TV Definisi Tinggi dan konten multimedia yang kaya dalam Kualitas Digital
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