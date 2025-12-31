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Monitor LCD dengan Tuner TV Digital

231T1SB/00

Monitor TV Full HD digital dengan desain bergaya

Nikmati performa multimedia hebat dengan layar Full HD 1080p mengagumkan yang mengilap dan bergaya ini, dilengkapi tuner TV digital! Dipadukan dengan input HDMI dan AV serta dengan suara dahsyat, 231T1 membawa hiburan ke tingkatan yang baru!

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Monitor TV Full HD digital dengan desain bergaya

  • T-line lebar 58 cm (23")

  • 1920x1080 Full HD

SmartSound memilihkan mode yang sempurna untuk performa audio

SmartSound memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Film, Game, Musik, dll, yang secara otomatis mengaktifkan frekuensi yang didefinisikan di muka untuk meningkatkan suara terkait dengan fungsinya

SmartContrast 50000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar yang menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang semarak

Penerimaan MPEG4 HDTV via tuner DVBT

HDTV memungkinkan Anda menonton TV Definisi Tinggi dengan gambar terbaik dan kualitas suara tanpa set-top box tambahan. Dengan tuner DVBT bawaan yang dapat menangani format MPEG-4 canggih, Anda dapat menerima dan menonton program TV Definisi Tinggi dan konten multimedia yang kaya dalam Kualitas Digital

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