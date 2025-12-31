EPEAT Gold memastikan dampak terendah pada lingkungan

Monitor Philips bersertifikat EPEAT GOLD memastikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan sangat hemat energi sehingga memastikan emisi rendah pada gas rumah kaca yang mengubah iklim. Program EPEAT membantu pembeli mengevaluasi, membandingkan, dan memilih Monitor berdasarkan 51 kriteria lingkungan yang didukung oleh US EPA. Sertifikasi GOLD memastikan bahwa sedikitnya 30% plastik yang digunakan adalah Post Consumer Resin, sehingga menjamin pengurangan penggunaan bahan beracun dan berbahaya. EPEAT Gold hanya berlaku di mana Philips mendaftarkan produk. Harap kunjungi www.epeat.net untuk status pendaftaran di negara Anda.