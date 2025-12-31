2 year warranty
Dihentikan
235B2CS/00
Layar PowerSensor hemat energi pertama di dunia
Layar bisnis Philips Business Line 235B2 besar yang ramah lingkungan dengan PowerSensor cerdas yang mendeteksi kehadiran pengguna dan menyesuaikan konsumsi daya serta menghemat biaya listrik hingga 80%!
B Line
Full HD 23" (58.4 cm)
PowerSensor adalah 'sensor pengguna' bawaan yang memancarkan dan menerima sinyal inframerah tidak berbahaya untuk menentukan apakah pengguna berada di depan layar dan secara otomatis mengurangi kecerahan monitor saat pengguna menjauh dari meja, memangkas biaya energi hingga 80 persen dan memperpanjang masa pakai monitor.
Monitor Philips bersertifikat EPEAT GOLD memastikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan sangat hemat energi sehingga memastikan emisi rendah pada gas rumah kaca yang mengubah iklim. Program EPEAT membantu pembeli mengevaluasi, membandingkan, dan memilih Monitor berdasarkan 51 kriteria lingkungan yang didukung oleh US EPA. Sertifikasi GOLD memastikan bahwa sedikitnya 30% plastik yang digunakan adalah Post Consumer Resin, sehingga menjamin pengurangan penggunaan bahan beracun dan berbahaya. EPEAT Gold hanya berlaku di mana Philips mendaftarkan produk. Harap kunjungi www.epeat.net untuk status pendaftaran di negara Anda.
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
Ulasan