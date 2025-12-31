2 year warranty
Dihentikan
240S1SS/00
Layar besar dengan fitur lengkap untuk produktivitas tinggi
Dengan fitur seperti SmartImage, SmartContrast, SmartControl, dan TrueVision, layar bisnis 240S1 ini akan meningkatkan produktivitas Anda
S-line lebar 61 cm (24")
Format 16:10
Input ganda menyediakan konektor untuk mengakomodasi input sinyal VGA analog dan DVI digital.
Manajemen kabel adalah sistem yang menjaga kerapian ruang kerja dengan menata kabel yang diperlukan untuk pengoperasian perangkat tampilan.
Monitor Philips yang bersertifikat EPEAT Silver memastikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan sangat hemat energi sehingga memastikan emisi rendah gas rumah kaca yang mengubah iklim. Program EPEAT membantu para pembeli mengevaluasi, membandingkan, dan memilih Monitor berdasarkan pada 51 kriteria lingkungan yang didukung oleh US EPA. EPEAT Silver hanya berlaku di area Philips mendaftarkan produknya. Silakan kunjungi www.epeat.net untuk status registrasi di negara Anda.
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