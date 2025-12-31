Dua input HDMI dan Easylink untuk konektivitas terpadu

Hindari kabel yang semrawut dengan satu kabel HDMI untuk menyambungkan sinyal gambar dan audio dari perangkat ke TV Anda. HDMI menggunakan sinyal tak terkompresi, memastikan kualitas terbaik dari sumber ke layar. Bersama Philips Easylink, Anda hanya membutuhkan satu remote control untuk menjalankan sebagian besar pengoperasian di TV, DVD, Blu-ray, set top box, atau sistem home theatre.