2 year warranty
Dihentikan
24PHT4101S/67
TV LED Slim
TV yang tepat untuk setiap rumah. TV LED slim Philips seri 4000 dengan mesin gambar Digital Crystal Clear, Tuner Digital Terintegrasi, serta konektivitas HDMI memberi Anda pengalaman menonton TV terbaik serta kenyamanan.
60 cm (24")
TV LED
DVB-T/T2
Desainer kami menggabungkan leher ultra ramping dan pelat dudukan bersudut dengan sentuhan logam untuk menciptakan desain yang cocok di setiap rumah modern.
Hindari kabel yang semrawut dengan satu kabel HDMI untuk menyambungkan sinyal gambar dan audio dari perangkat ke TV Anda. HDMI menggunakan sinyal tak terkompresi, memastikan kualitas terbaik dari sumber ke layar. Bersama Philips Easylink, Anda hanya membutuhkan satu remote control untuk menjalankan sebagian besar pengoperasian di TV, DVD, Blu-ray, set top box, atau sistem home theatre.
Berbagi keseruan. Hubungkan stik memori USB, kamera digital, pemutar mp3, atau perangkat multimedia lain ke port USB pada TV untuk menikmati foto, video, dan musik dengan browser konten pada layar yang mudah digunakan.
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