2 year warranty
Dihentikan
32BDL5150I/00
Layar ePaper penuh warna 32”
Sebagai pengganti ideal untuk poster berwarna ukuran A2 dan materi POS, Philips Tableaux 5150I menawarkan ukuran yang lebih besar untuk kategori layar ePaper. Tampilkan gambar statis dengan daya nol dalam 65.000 warna superjernih, serta konsumsi daya superrendah untuk mengelola layar dan memperbarui konten.
32"
Android
Layar profesional Philips yang didukung Android sangatlah fleksibel dan aman. Dioptimalkan untuk aplikasi asli Android serta instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung dan mudah di layar. Semuanya dikontrol melalui koneksi internet.
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