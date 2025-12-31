2 year warranty
42406WXX2
Mengemudi dengan bergaya
Philips Ultinon HID (WX) adalah bohlam Xenon HID cahaya putih 6000K yang akan membuat Anda semakin bergaya di jalan
Jenis lampu: D4R
Kemasan berisi: 2
42 V, 35 W
Lampu Philips Ultinon HID (WX) dirancang untuk pengemudi yang menginginkan efek gaya memukau untuk mobil mereka. Cahaya putih terang 6000K menjadikan mobil terlihat sungguh menawan dibandingkan mobil-mobil lainnya.
Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) menawarkan cahaya dua kali lebih banyak* untuk mengemudi dengan lebih aman dalam semua kondisi. Cahaya putih intens yang dihasilkan oleh lampu Xenon HID sama seperti terangnya siang hari. Penelitian menunjukkan bahwa lampu mobil xenon membantu pengemudi berkonsentrasi di jalan raya dan membedakan hambatan serta rambu lalu lintas jauh lebih cepat dibandingkan dengan lampu biasa. *dibandingkan lampu halogen standar
Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan
Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam