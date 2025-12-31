2 year warranty
Dihentikan
559M1RYV/01
Kinerja dioptimalkan untuk bermain game konsol next-gen
Bagi para pecinta game konsol, layar Momentum yang dirancang khusus untuk Xbox menghadirkan gaming era baru. Dengan audio canggih dari Bowers & Wilkins dan pencahayaan Ambiglow baru, game pun jadi lebih imersif dan makin seru saat dimainkan.
Dirancang untuk Xbox
Momentum
55" (139,7 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Visual adalah kunci bagi game konsol. Kami pun bekerja sama dengan tim Xbox untuk mengembangkan layar khusus Xbox yang mampu menghadirkan tampilan optimal bagi Xbox Series X.
Nikmati game 4K super jernih dengan refresh rate 120 Hz begitu Anda menyambungkan Xbox Series X atau konsol next-gen lainnya melalui salah satu sambungan HDMI 2.1. Refresh rate yang lebih cepat memastikan tidak ada frame yang terlewat, menampilkan gerakan musuh dalam gerak super mulus yang sangat jernih sehingga mudah ditargetkan.
Dengan konektivitas yang tersedia, para penggemar game PC kini tak hanya dapat bermain game dalam resolusi 4K, tetapi juga dengan refresh rate sebesar 144 Hz.
Penghargaan
Ulasan
BT. 709 / cakupan DCI-P3 berdasarkan CIE1976
Area NTSC berdasarkan CIE1976
Area sRGB berdasarkan CIE1931
Resolusi maksimum bekerja baik untuk input HDMI atau input DP.
Untuk kinerja terbaik, pastikan kartu grafis Anda mampu mencapai resolusi dan kecepatan refresh maksimal pada layar Philips ini.
Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse
Untuk fungsi daya dan pengisian daya USB-C, Notebook/perangkat Anda harus mendukung spesifikasi Power Delivery standar USB-C. Lihat panduan pengguna Notebook atau tanyakan kepada produsennya untuk keterangan selengkapnya.
Untuk transmisi Video via USB-C, Notebook/perangkat Anda harus mendukung mode Alt DP USB-C
Monitor mungkin tampak berbeda dari gambar.