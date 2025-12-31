Permainan game konsol yang mulus pada 4K/120Hz

Nikmati game 4K super jernih dengan refresh rate 120 Hz begitu Anda menyambungkan Xbox Series X atau konsol next-gen lainnya melalui salah satu sambungan HDMI 2.1. Refresh rate yang lebih cepat memastikan tidak ada frame yang terlewat, menampilkan gerakan musuh dalam gerak super mulus yang sangat jernih sehingga mudah ditargetkan.