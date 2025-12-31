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  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Energy Label Europe G
    Foto produk sisi depan
  • Foto utama yang digunakan
  • Foto produk sisi depan
  • Fotograf kontrol jarak jauh
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif

Dihentikan

MonitorLayar HDR 4K dengan Ambiglow

559M1RYV/01

1 award

Kinerja dioptimalkan untuk bermain game konsol next-gen

Bagi para pecinta game konsol, layar Momentum yang dirancang khusus untuk Xbox menghadirkan gaming era baru. Dengan audio canggih dari Bowers & Wilkins dan pencahayaan Ambiglow baru, game pun jadi lebih imersif dan makin seru saat dimainkan.

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Kinerja dioptimalkan untuk bermain game konsol next-gen

  • Dirancang untuk Xbox

  • Momentum

  • 55" (139,7 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Dirancang untuk Xbox untuk pengalaman bermain game yang optimal

Dirancang untuk Xbox untuk pengalaman bermain game yang optimal

Visual adalah kunci bagi game konsol. Kami pun bekerja sama dengan tim Xbox untuk mengembangkan layar khusus Xbox yang mampu menghadirkan tampilan optimal bagi Xbox Series X.

Permainan game konsol yang mulus pada 4K/120Hz

Permainan game konsol yang mulus pada 4K/120Hz

Nikmati game 4K super jernih dengan refresh rate 120 Hz begitu Anda menyambungkan Xbox Series X atau konsol next-gen lainnya melalui salah satu sambungan HDMI 2.1. Refresh rate yang lebih cepat memastikan tidak ada frame yang terlewat, menampilkan gerakan musuh dalam gerak super mulus yang sangat jernih sehingga mudah ditargetkan.

Bermain game PC 4K/144 Hz dengan layar besar

Bermain game PC 4K/144 Hz dengan layar besar

Dengan konektivitas yang tersedia, para penggemar game PC kini tak hanya dapat bermain game dalam resolusi 4K, tetapi juga dengan refresh rate sebesar 144 Hz.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar AWARD-7185171

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Penafian

  1. BT. 709 / cakupan DCI-P3 berdasarkan CIE1976

  2. Area NTSC berdasarkan CIE1976

  3. Area sRGB berdasarkan CIE1931

  4. Resolusi maksimum bekerja baik untuk input HDMI atau input DP.

  5. Untuk kinerja terbaik, pastikan kartu grafis Anda mampu mencapai resolusi dan kecepatan refresh maksimal pada layar Philips ini.

  6. Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse

  7. Untuk fungsi daya dan pengisian daya USB-C, Notebook/perangkat Anda harus mendukung spesifikasi Power Delivery standar USB-C. Lihat panduan pengguna Notebook atau tanyakan kepada produsennya untuk keterangan selengkapnya.

  8. Untuk transmisi Video via USB-C, Notebook/perangkat Anda harus mendukung mode Alt DP USB-C

  9. Monitor mungkin tampak berbeda dari gambar.