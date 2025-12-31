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LongLifeBaterai

6F22L1F/97

Baterai terbaik untuk perangkat low-drain

Untuk produk low-drain, pilih baterai LongLife. Teknologi Zinc-Chloride sangat sesuai untuk jam, radio, kalkulator, dan remote control.

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Baterai terbaik untuk perangkat low-drain

  • 9V

  • Zinc-Chloride

Baterai ZnC Philips mengandung 0% logam berat berbahaya

Baterai ZnC Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium dan Merkuri.

Teknologi Zinc-Chloride berkualitas tinggi memastikan masa pakai yang lama

Teknologi Zinc-Chloride berkualitas tinggi memastikan masa pakai baterai yang lama bila digunakan pada perangkat dengan konsumsi energi rendah.

Petunjuk pengguna bebas bahasa yang mudah dipahami

Simbol bebas bahasa universal pada kemasan yang menjelaskan bagaimana dan di mana baterai dapat atau sebaiknya digunakan.

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