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7FF2CWO PhotoFrame

7FF2CWO/00

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Densitas piksel tinggi untuk tampilan foto yang tajam dan mendetail

Layar dengan densitas tinggi terbaik di industri menampilkan 88% lebih banyak piksel per inci persegi dibandingkan monitor LCD 43 cm (17") kelas atas - tampilkan foto berharga Anda dengan detail 'nyata' yang sama dan warna-warna cerah seperti hasil cetakan berkualitas tinggi.

Warna digital yang sempurna untuk tampilan foto yang kaya dan menakjubkan

Layar penuh warna menghadirkan yang terbaik dari foto Anda dengan warna-warni cerah yang nyata, menampilkan berbagai warna yang sama seperti yang ditemukan pada foto yang dicetak secara profesional.

Berkreasi dengan kolase: tampilkan banyak foto sekaligus

Ini adalah efek slideshow untuk memperlihatkan foto dalam format kolase yang secara otomatis dan acak mengompilasi foto berbeda jadi satu untuk menghindari batas jelek yang mungkin dihasilkan dari foto yang lebih kecil dari ukuran layar.

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