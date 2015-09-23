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    Xenon LongerLife Garansi Xenon

    85122SYS1

    Kami peduli akan keselamatan Anda - dijamin

    Lampu Philips LongerLife Xenon bergaransi 4 tahun. Cukup daftarkan pembelian Anda secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda selama 3 tahun secara gratis. Dijamin aman selama 7 tahun ke depan.

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    Xenon LongerLife Garansi Xenon

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    Kami peduli akan keselamatan Anda - dijamin

    Perpanjang masa garansi 4 tahun Anda menjadi 7 tahun lewat 3 langkah mudah

    • Jenis lampu: D2S
    • 85 V, 35 W
    • Jumlah bola lampu: 1
    Lampu Xenon LongerLife memiliki garansi 4 tahun gratis.

    Lampu Xenon LongerLife memiliki garansi 4 tahun gratis.

    Lampu Philips LongerLife Xenon memberikan kualitas dan keamanan terbaik. Sejak tanggal pembelian, Anda akan otomatis menerima garansi 4 tahun secara gratis.

    Cukup daftar secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda

    Cukup daftar secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda

    Lampu Xenon LongerLife memiliki masa pakai yang lebih lama dibandingkan lampu Philips Xenon lainnya. Bahkan, agar Anda merasa lebih aman, tersedia garansi ekstra 3 tahun yang dapat diklaim secara gratis. Cukup daftar di https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty dan ikuti 3 langkah sederhana berikut: 1. Pastikan Anda telah membeli produk Philips yang asli dan memastikan stiker sertifikat keaslian yang terdapat pada kemasan produk. 2. Setelah diperiksa, lengkapi formulir pendaftaran secara online dan berikan bukti pembelian Anda. 3. Cetak dan simpan sertifikat garansi 7 tahun Anda.

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Kaca kuarsa UV lebih kuat daripada kaca keras dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran sehingga bebas dari risiko meledak. Lampu kaca kuarsa Philips mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Berkat kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca kuarsa UV mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang.

    Cara mengeklaim garansi

    Cara mengeklaim garansi

    Hubungi pengecer Anda atau tim Layanan Konsumen Philips di 00800-7445 4775. Jika klaim Anda sesuai dengan syarat dan ketentuan, Anda akan mendapatkan lampu baru yang secara teknis setara dengan lampu Xenon LongerLife. Jika Anda menghubungi Layanan Konsumen Philips untuk mendapatkan lampu pengganti, kirimkan bohlam Philips yang rusak di dalam kemasan pelindung. Jangan lupa, sertakan tanda terima dan bayar ongkos kirim yang sesuai untuk alamat kontak di negara Anda.

    Lampu Xenon yang tahan lama dan sempurna untuk mobil Anda

    Lampu Xenon yang tahan lama dan sempurna untuk mobil Anda

    Philips Xenon LongerLife dapat menggantikan satu lampu yang mati. Sebaiknya ganti lampu sepasang untuk memastikan penerangan yang lebih baik dan seragam demi keamanan terbaik. Dapatkan kepuasan maksimal saat berkendara dalam kondisi gelap dengan solusi lampu yang tahan lama dan ekonomis ini.

    Philips adalah penemu teknologi Xenon HID

    Philips adalah penemu teknologi Xenon HID

    Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) memberikan pencahayaan dua kali lebih terang sehingga Anda dapat berkendara lebih aman dalam segala kondisi. Faktanya, cahaya putih intens yang dihasilkan lampu Xenon HID mampu menyamai cahaya matahari. Penelitian telah menunjukkan bahwa lampu otomotif Xenon membantu pengemudi fokus di jalan dan mengenali penghalang dan rambu-rambu jalan lebih cepat daripada lampu biasa.

    Syarat dan ketentuan garansi

    Syarat dan ketentuan garansi

    Daftarkan lampu Anda dalam waktu 30 hari sejak tanggal pembelian. Garansi berlaku hingga 7 tahun atau maksimal 150.000 km, mana pun yang lebih dahulu. Garansi hanya berlaku untuk penggunaan nonkomersial. Garansi ini hanya berlaku untuk lampu Philips LongerLife Xenon asli. Philips tidak bertanggung jawab atas pemasangan atau ongkos kirim, sekalipun terjadi kerusakan selama masa garansi. Untuk mengeklaim garansi, simpan sertifikat garansi dan bukti pembelian selama masa berlaku garansi. Ketentuan umum garansi Philips juga berlaku: www.philips.com/warranty

    Lampu mobil Philips sangat tahan lembap

    Bohlam kaca kuarsa adalah satu-satunya jenis bohlam yang dapat menahan kejutan termal. Jika bohlam panas terkena air dingin, yang dapat terjadi ketika berkendara dengan unit lampu depan yang rusak, bohlam tersebut akan tetap utuh.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Tahan lama
      Fitur utama produk
      Garansi 4 tahun + 3 tambahan

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      P32d-2
      Nama resmi
      D2S LongerLife
      Pengesahan ECE
      YA
      Produk
      Xenon LongerLife
      Teknologi
      Xenon
      Jenis
      D2S

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      3350 ±300  lm
      Suhu warna
      Hingga 4300 K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      35  W
      Voltase
      85  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      85122SYS1
      Kode pemesanan
      37254033

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      S1
      EAN1
      8727900372540
      EAN3
      8727900372557

    • Informasi produk dalam kemasan

      Lebar
      6,8  cm
      Tinggi
      14  cm
      Berat bersih per buah
      73,2  g
      Berat kotor per buah
      153,5  g
      Panjang
      12.5  cm
      Jumlah Kemasan
      1
      MOQ (untuk profesional)
      2

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      14,6  cm
      Lebar
      13,1  cm
      Tinggi
      14  cm
      Berat kotor per buah
      0,307  kg

    Badge-D2C

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