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Lampu Philips LongerLife Xenon bergaransi 4 tahun. Cukup daftarkan pembelian Anda secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda selama 3 tahun secara gratis. Dijamin aman selama 7 tahun ke depan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lampu Philips LongerLife Xenon memberikan kualitas dan keamanan terbaik. Sejak tanggal pembelian, Anda akan otomatis menerima garansi 4 tahun secara gratis.
Lampu Xenon LongerLife memiliki masa pakai yang lebih lama dibandingkan lampu Philips Xenon lainnya. Bahkan, agar Anda merasa lebih aman, tersedia garansi ekstra 3 tahun yang dapat diklaim secara gratis. Cukup daftar di https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty dan ikuti 3 langkah sederhana berikut: 1. Pastikan Anda telah membeli produk Philips yang asli dan memastikan stiker sertifikat keaslian yang terdapat pada kemasan produk. 2. Setelah diperiksa, lengkapi formulir pendaftaran secara online dan berikan bukti pembelian Anda. 3. Cetak dan simpan sertifikat garansi 7 tahun Anda.
Kaca kuarsa UV lebih kuat daripada kaca keras dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran sehingga bebas dari risiko meledak. Lampu kaca kuarsa Philips mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Berkat kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca kuarsa UV mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang.
Hubungi pengecer Anda atau tim Layanan Konsumen Philips di 00800-7445 4775. Jika klaim Anda sesuai dengan syarat dan ketentuan, Anda akan mendapatkan lampu baru yang secara teknis setara dengan lampu Xenon LongerLife. Jika Anda menghubungi Layanan Konsumen Philips untuk mendapatkan lampu pengganti, kirimkan bohlam Philips yang rusak di dalam kemasan pelindung. Jangan lupa, sertakan tanda terima dan bayar ongkos kirim yang sesuai untuk alamat kontak di negara Anda.
Philips Xenon LongerLife dapat menggantikan satu lampu yang mati. Sebaiknya ganti lampu sepasang untuk memastikan penerangan yang lebih baik dan seragam demi keamanan terbaik. Dapatkan kepuasan maksimal saat berkendara dalam kondisi gelap dengan solusi lampu yang tahan lama dan ekonomis ini.
Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) memberikan pencahayaan dua kali lebih terang sehingga Anda dapat berkendara lebih aman dalam segala kondisi. Faktanya, cahaya putih intens yang dihasilkan lampu Xenon HID mampu menyamai cahaya matahari. Penelitian telah menunjukkan bahwa lampu otomotif Xenon membantu pengemudi fokus di jalan dan mengenali penghalang dan rambu-rambu jalan lebih cepat daripada lampu biasa.
Daftarkan lampu Anda dalam waktu 30 hari sejak tanggal pembelian. Garansi berlaku hingga 7 tahun atau maksimal 150.000 km, mana pun yang lebih dahulu. Garansi hanya berlaku untuk penggunaan nonkomersial. Garansi ini hanya berlaku untuk lampu Philips LongerLife Xenon asli. Philips tidak bertanggung jawab atas pemasangan atau ongkos kirim, sekalipun terjadi kerusakan selama masa garansi. Untuk mengeklaim garansi, simpan sertifikat garansi dan bukti pembelian selama masa berlaku garansi. Ketentuan umum garansi Philips juga berlaku: www.philips.com/warranty
Bohlam kaca kuarsa adalah satu-satunya jenis bohlam yang dapat menahan kejutan termal. Jika bohlam panas terkena air dingin, yang dapat terjadi ketika berkendara dengan unit lampu depan yang rusak, bohlam tersebut akan tetap utuh.
Spesifikasi pemasaran
Penjelasan produk
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
Informasi pemesanan
Data Kemasan
Informasi produk dalam kemasan
Informasi kemasan luar
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