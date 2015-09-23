Syarat dan ketentuan garansi

Daftarkan lampu Anda dalam waktu 30 hari sejak tanggal pembelian. Garansi berlaku hingga 7 tahun atau maksimal 150.000 km, mana pun yang lebih dahulu. Garansi hanya berlaku untuk penggunaan nonkomersial. Garansi ini hanya berlaku untuk lampu Philips LongerLife Xenon asli. Philips tidak bertanggung jawab atas pemasangan atau ongkos kirim, sekalipun terjadi kerusakan selama masa garansi. Untuk mengeklaim garansi, simpan sertifikat garansi dan bukti pembelian selama masa berlaku garansi. Ketentuan umum garansi Philips juga berlaku: www.philips.com/warranty