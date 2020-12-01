2 year warranty
85126SYC1
Kami peduli akan keselamatan Anda - dijamin
Lampu Philips LongerLife Xenon bergaransi 4 tahun. Cukup daftarkan pembelian Anda secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda selama 3 tahun secara gratis. Dijamin aman selama 7 tahun ke depan.
Jenis lampu: D2R
85 V, 35 W
Jumlah bola lampu: 1
Lampu Philips LongerLife Xenon memberikan kualitas dan keamanan terbaik. Sejak tanggal pembelian, Anda akan otomatis menerima garansi 4 tahun secara gratis.
Lampu Xenon LongerLife memiliki masa pakai yang lebih lama dibandingkan lampu Philips Xenon lainnya. Bahkan, agar Anda merasa lebih aman, tersedia garansi ekstra 3 tahun yang dapat diklaim secara gratis. Cukup daftar di https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty dan ikuti 3 langkah sederhana berikut: 1. Pastikan Anda telah membeli produk Philips yang asli dan memastikan stiker sertifikat keaslian yang terdapat pada kemasan produk. 2. Setelah diperiksa, lengkapi formulir pendaftaran secara online dan berikan bukti pembelian Anda. 3. Cetak dan simpan sertifikat garansi 7 tahun Anda.
Kaca kuarsa UV lebih kuat daripada kaca keras dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran sehingga bebas dari risiko meledak. Lampu kaca kuarsa Philips mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Berkat kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca kuarsa UV mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang.
4.4
dari 5
12
Ulasan
rivo121
01/12/2020
Indonesia
teraanngggg
Utk pergantian lampu foglamp honda hrv produk terang sekali
Ulasan ini dibuat untuk Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan
Tanggal Penggunaan 2020-11-01
Ulasan ini dibuat untuk Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan
Tanggal Penggunaan 2020-11-01
29/05/2020
Malaysia
Bright and still road legal !
If you're looking for HALOGEN BULB with some colder colour. This should be your choice as Malaysia JPJ stated maximum colour temperature is 4300K. This is definitely a good product from philips. TQVM.
Keunggulan
Good price, Good quality, Good brightness.
Kekurangan
It might have 500h lifespan.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb
Tanggal Penggunaan 2020-01-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb
Tanggal Penggunaan 2020-01-29
JOPW
22/11/2016
Australia
Worth Every Cent
I have a set of these bulbs in both of my classic cars. To be this bright and legal is fantastic. Nothing had to be changed in wiring or switches as they draw less than 5 amps each. I am now going to purchase two H7 bulbs for my toyota.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Performance and lifetime
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Performance and lifetime