ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto utama yang digunakan
  • Foto detail produk
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto produk tunggal
  • Foto utama yang digunakan
  • Foto detail produk
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto keunggulan emosional

Xenon LongerLifeGaransi Xenon

85126SYC1

4.4

| (12) Ulasan

Kami peduli akan keselamatan Anda - dijamin

Lampu Philips LongerLife Xenon bergaransi 4 tahun. Cukup daftarkan pembelian Anda secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda selama 3 tahun secara gratis. Dijamin aman selama 7 tahun ke depan.

Lihat semua manfaat

Perpanjang masa garansi 4 tahun Anda menjadi 7 tahun lewat 3 langkah mudah

Kami peduli akan keselamatan Anda - dijamin

  • Jenis lampu: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Jumlah bola lampu: 1

Lampu Xenon LongerLife memiliki garansi 4 tahun gratis.

Lampu Xenon LongerLife memiliki garansi 4 tahun gratis.

Lampu Philips LongerLife Xenon memberikan kualitas dan keamanan terbaik. Sejak tanggal pembelian, Anda akan otomatis menerima garansi 4 tahun secara gratis.

Cukup daftar secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda

Cukup daftar secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda

Lampu Xenon LongerLife memiliki masa pakai yang lebih lama dibandingkan lampu Philips Xenon lainnya. Bahkan, agar Anda merasa lebih aman, tersedia garansi ekstra 3 tahun yang dapat diklaim secara gratis. Cukup daftar di https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty dan ikuti 3 langkah sederhana berikut: 1. Pastikan Anda telah membeli produk Philips yang asli dan memastikan stiker sertifikat keaslian yang terdapat pada kemasan produk. 2. Setelah diperiksa, lengkapi formulir pendaftaran secara online dan berikan bukti pembelian Anda. 3. Cetak dan simpan sertifikat garansi 7 tahun Anda.

Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

Kaca kuarsa UV lebih kuat daripada kaca keras dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran sehingga bebas dari risiko meledak. Lampu kaca kuarsa Philips mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Berkat kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca kuarsa UV mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.4

dari 5

12

Ulasan

2

01/12/2020

Indonesia

Indonesia

teraanngggg

Utk pergantian lampu foglamp honda hrv produk terang sekali

Ulasan ini dibuat untuk Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan

Tanggal Penggunaan 2020-11-01

Ulasan ini dibuat untuk Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan

Tanggal Penggunaan 2020-11-01

29/05/2020

Malaysia

Malaysia

Bright and still road legal !

If you're looking for HALOGEN BULB with some colder colour. This should be your choice as Malaysia JPJ stated maximum colour temperature is 4300K. This is definitely a good product from philips. TQVM.

Keunggulan

Good price, Good quality, Good brightness.

Kekurangan

It might have 500h lifespan.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb

Tanggal Penggunaan 2020-01-29

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb

Tanggal Penggunaan 2020-01-29

22/11/2016

Australia

Australia

Worth Every Cent

I have a set of these bulbs in both of my classic cars. To be this bright and legal is fantastic. Nothing had to be changed in wiring or switches as they draw less than 5 amps each. I am now going to purchase two H7 bulbs for my toyota.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Performance and lifetime

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Performance and lifetime

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.