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Xenon StandardBohlam lampu depan

85410X2

Merasa aman saat mengemudi

Philips Xenon Standard disediakan sebagai pengganti lampu yang rusak. Kualitas dan kinerjanya setara dengan bohlam orisinal

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Kualitas orisinal

Merasa aman saat mengemudi

  • Jenis lampu: D1S

  • Kemasan berisi: 2

  • 85 V, 35 W

Xenon Standard adalah pilihan lampu pengganti berkualitas orisinal

Xenon Standard adalah pilihan lampu pengganti berkualitas orisinal

Philips Xenon Standard menawarkan kinerja lampu berkualitas orisinal seperti pada mobil baru. Kualitas bohlam ini didukung oleh semua produsen besar mobil.

Philips adalah pilihan produsen mobil terkemuka.

Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern - Philips adalah pencipta teknologi Xenon HID. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

Cahaya kuat dari bohlam Xenon HID menawarkan keselamatan maksimal

Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) menawarkan cahaya dua kali lebih banyak* untuk mengemudi dengan lebih aman dalam semua kondisi. Cahaya putih intens yang dihasilkan oleh lampu Xenon HID sama seperti terangnya siang hari. Penelitian menunjukkan bahwa lampu mobil xenon membantu pengemudi berkonsentrasi di jalan raya dan membedakan hambatan serta rambu lalu lintas jauh lebih cepat dibandingkan dengan lampu biasa. *dibandingkan lampu halogen standar

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Dibandingkan bohlam halogen standar