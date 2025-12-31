2 year warranty
85415C1
Merasa aman saat mengemudi
Philips Xenon Standard disediakan sebagai pengganti lampu yang rusak. Kualitas dan kinerjanya setara dengan bohlam orisinal
Jenis lampu: D1S
85 V, 35 W
Standar
Jumlah bola lampu: 1
Philips Xenon Standard menawarkan kinerja lampu berkualitas orisinal seperti pada mobil baru. Kualitas bohlam ini didukung oleh semua produsen besar mobil.
Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) menawarkan cahaya dua kali lebih banyak* untuk mengemudi dengan lebih aman dalam semua kondisi. Cahaya putih intens yang dihasilkan oleh lampu Xenon HID sama seperti terangnya siang hari. Penelitian menunjukkan bahwa lampu mobil xenon membantu pengemudi berkonsentrasi di jalan raya dan membedakan hambatan serta rambu lalu lintas jauh lebih cepat dibandingkan dengan lampu biasa. *dibandingkan lampu halogen standar
Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern - Philips adalah pencipta teknologi Xenon HID. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
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Dibandingkan bohlam halogen standar