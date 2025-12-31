2 year warranty
Dihentikan
9005DVS2
Mengemudi dengan bergaya
Lampu depan halogen Philips DiamondVision adalah peningkatan gaya terbaik bagi mobil Anda dengan lampu putih 5000K. Dengan lapisan biru yang didesain khusus, DiamondVision membuat Anda tampil beda di tengah keramaian.
Jenis lampu: HB3
Kemasan berisi: 2
12 V,60 W
Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris
Lampu depan Philips DiamondVision Vision menjadi pilihan sempurna bagi pengemudi yang menginginkan lampu putih terang untuk lampu depan. Berkat teknologi pelapis berpaten Philips, DiamondVision memberikan cahaya putih sesungguhnya untuk gaya dan visibilitas yang hebat.
Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
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