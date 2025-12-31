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Dihentikan

DiamondVisionBohlam lampu depan

9005DVS2

Mengemudi dengan bergaya

Lampu depan halogen Philips DiamondVision adalah peningkatan gaya terbaik bagi mobil Anda dengan lampu putih 5000K. Dengan lapisan biru yang didesain khusus, DiamondVision membuat Anda tampil beda di tengah keramaian.

Lihat semua manfaat

Cahaya putih terbaik 5000K

Mengemudi dengan bergaya

  • Jenis lampu: HB3

  • Kemasan berisi: 2

  • 12 V,60 W

Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

Keren untuk lampu depan Anda

Lampu depan Philips DiamondVision Vision menjadi pilihan sempurna bagi pengemudi yang menginginkan lampu putih terang untuk lampu depan. Berkat teknologi pelapis berpaten Philips, DiamondVision memberikan cahaya putih sesungguhnya untuk gaya dan visibilitas yang hebat.

Philips adalah pilihan produsen mobil terkemuka.

Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

Spesifikasi Teknis

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