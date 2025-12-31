2 year warranty
9006WVS2
Merasa aman saat mengemudi
Lampu depan halogen Philips WeatherVision menghadirkan cahaya kuning 60% lebih banyak* untuk meningkatkan visibilitas sehingga Anda dapat mengemudi dengan aman dalam cuaca buruk, seperti hujan, kabut, dan salju. Berstandar ECE** untuk penggunaan yang sah di jalan raya.
Jenis lampu: HB4
Kemasan berisi: 2
12 V, 55 W
Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris
Dengan lapisan kuning homogen, WeatherVision menghadirkan cahaya kuning terbaik yang menembus lebih baik dalam kondisi cuaca buruk guna menjamin kegiatan berkendara yang lebih aman.
WeatherVision memberi Anda visibilitas hingga 60% lebih baik* di jalanan agar Anda dapat melihat ke depan lebih jauh dan mengetahui halangan dan rambu lalu lintas lebih awal. *Kinerja berbeda per jenis bohlam
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Ulasan
Dibandingkan bohlam halogen standar
Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam