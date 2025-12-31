2 year warranty
9006XVPS2
Super cerah untuk keamanan ekstra
Menggabungkan kecerahan terbaik dengan masa pakai yang sebelumnya tidak ditemukan dalam bohlam performa tinggi, Philips X-tremeVision Pro150 memberikan visibilitas untuk membuat Anda dan orang tersayang lebih aman di jalan.
Jenis lampu: HB4
Kemasan berisi: 2
12V, 51W
Philips X-tremeVision Pro150 memancarkan cahaya hingga 150% lebih terang. Anda pun bisa tenang saat berkendara pulang, lalu bertemu orang terkasih karena kondisi jalan bisa terlihat dengan jelas, bahkan dalam kondisi gelap dan cuaca buruk sekalipun. Berkat desain filamennya yang canggih, cahaya yang dipancarkan jadi lebih presisi dan terang sehingga kondisi jalan jelas terlihat, sementara teknologi kaca kuarsa Diamond Precision baru menghadirkan kecerahan optimal.
Kaca kuarsa Philips Diamond Precision kini diproduksi menggunakan teknik teranyar. Hasilnya, cahaya jadi lebih cerah sekaligus lebih tahan terhadap kejutan panas dan tekanan. Terlebih lagi, komposisi khusus yang terdiri atas gas mulia ini membuat filamen lebih awet. Artinya, pancaran cahayanya jadi lebih cerah dan masa pakai yang lebih lama, bahkan bisa jadi yang paling lama di dunia, yaitu hingga 450 jam (dibanding H7; H1: 350h).
Mengganti kedua bohlam depan sekaligus lebih logis alih-alih cuma mengganti yang rusak. Bohlam modern memancarkan cahaya yang lebih terang sekaligus tahan lama sehingga keselamatan berkendara pun terjaga. Mengganti kedua bohlam sekaligus memiliki beberapa keuntungan: Lebih hemat waktu dan biaya, risiko kerusakan lampu depan minimal, berkas cahaya yang lebih terang dan seimbang, dan yang terutama, keselamatan berkendara bagi diri sendiri dan orang terkasih.
Ulasan