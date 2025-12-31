2 year warranty
9006XVS2
Merasa aman saat mengemudi
Lampu depan halogen Philips X-tremeVision menawarkan penglihatan hingga 100% lebih banyak. X-tremeVision direkayasa dengan teknologi tercanggih untuk lampu terang yang sesungguhnya. Lampu ini sesuai dengan ECE untuk penggunaan yang sah di jalanan menurut hukum.
Jenis lampu: HB4
12 V, 55 W
Lebih banyak cahaya
Hingga 3.500 K
Jumlah bola lampu: 2
Berkat desain produk yang unik, X-tremeVision menawarkan cahaya terang terbaik di jalanan
X-tremeVision memberi Anda waktu bereaksi yang lebih cepat karena Anda mampu mengenali hambatan dan rambu lalu lintas dengan lebih cepat. Lampu adalah bagian mendasar dari pengalaman mengemudi dan lampu merupakan kunci dalam mencegah kecelakaan. Produk ini secara aktif mencegah kecelakaan dengan meningkatkan visibilitas keseluruhan serta menerangi jalan.
X-tremeVision sepenuhnya berstandar ECE untuk penggunaan yang sah di jalan.
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