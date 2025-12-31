2 year warranty
Dihentikan
A76P5B/40
Teknologi berkualitas terbaik untuk perangkat kecil
Menghadirkan performa tahan lama dalam perangkat elektronik kecil sehari-hari
Alkalin
Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).
Solusi daya untuk berbagai kalkulator, mainan, dan sistem entri tanpa kunci, peralatan fotografi, dan perangkat elektronik lainnya.