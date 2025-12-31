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Dihentikan

MinicellsBaterai

A76P5B/40

Teknologi berkualitas terbaik untuk perangkat kecil

Menghadirkan performa tahan lama dalam perangkat elektronik kecil sehari-hari

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Teknologi berkualitas terbaik untuk perangkat kecil

  • Alkalin

Andal untuk kinerja jangka panjang

Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.

Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).

Solusi daya untuk berbagai kalkulator dan mainan

Solusi daya untuk berbagai kalkulator, mainan, dan sistem entri tanpa kunci, peralatan fotografi, dan perangkat elektronik lainnya.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 265 kB
  • 18 June 2026

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