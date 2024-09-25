AC0950/10
Pemurnian lebih cepat dengan desain yang ringkas dan elegan
Nikmati udara yang bersih dan sehat di rumah dengan pemurni udara ringkas kami. Alat ini mampu menghilangkan 99,97% alergen dan polutan dalam hitungan menit sekaligus hemat energi. Desain yang ramping dan kontrol pintar membuatnya hemat ruang dan mampu menunjang gaya hidup Anda dengan baik.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pemurnian lebih cepat dengan desain yang ringkas dan elegan (1). Dengan penyaringan yang andal hingga 250 m3/jam (CADR), alat ini dapat memurnikan ruangan hingga 65 m2 dengan mudah (2) dan membersihkan ruangan seluas 20 m2 kurang dari 12 menit (3).
Penyaringan 3 lapis yang terbuat dari pra-filter, NanoProtect HEPA, dan Karbon Aktif mampu menangkap 99,97% partikel berukuran 0,003 mikron (4) – lebih kecil dari virus terkecil!
Nikmati tidur tanpa gangguan dengan pemurni udara kami yang inovatif. Dalam Mode tidur, alat ini beroperasi pada 20,5 dB (5), lebih senyap dari suara bisikan. Selain itu, lampu tampilan digitalnya akan redup, meminimalkan gangguan cahaya.
Perlindungan sepanjang hari bagi penderita alergi. Menghilangkan 99,99% tungau debu, serbuk sari, alergen dari hewan peliharaan, atau alergen dari spora jamur (6), pemicu alergi, atau alergen pemicu gejala demam (7). Bersertifikat ECARF bebas alergi.
Menghilangkan 99,9% virus dan bakteri di udara. Diuji secara independen mampu menghilangkan virus influenza H1N1 (8), bakteri Staphylococcus (9), dan 99,99% virus corona Hcov-E229 (10).
Nikmati udara yang lebih bersih sekaligus hemat energi. Dengan daya maksimum, pemurni udara ini menggunakan daya sebesar 23 W yang lebih rendah dibandingkan lampu biasa.
Lapisan Karbon Aktif menghilangkan bau dan >90% polutan gas yang mengontaminasi udara dalam ruangan (11): NO2 dari industri dan polusi lalu lintas, Toluena atau VOC dari cat rumah, detergen, dan furnitur. Aman dan efektif: Bebas ion, bahan kimia, atau polutan ozon.
Teknologi AeraSense mendeteksi polutan dan gas di udara sebanyak 1.000x per detik. Kualitas udara akan ditampilkan secara real-time di layar produk atau di aplikasi. Dalam Mode otomatis, perangkat akan mengatur kecepatan yang tepat secara pintar sesuai situasi.
Hubungkan pemurni udara dengan aplikasi Air+ untuk memantau kualitas udara di dalam dan luar ruangan, mengontrol dari jarak jauh, dan memberi perintah suara melalui Google dan Alexa. Pilih mode Auto+ di aplikasi untuk memanfaatkan teknologi AI yang menyesuaikan dengan rutinitas Anda. Minim bising dan hemat energi.
Penjadwalan pintar sesuai dengan rutinitas Anda. Pilih Bangun Tidur Segar untuk meningkatkan kecepatan pemurnian udara secara perlahan sebelum waktu bangun tidur. Pada malam hari, Waktu Tidur Segar akan membersihkan kamar tidur Anda secara menyeluruh sebelum tidur. Dengan begitu, Anda dapat tidur dengan nyenyak sepanjang malam.
Filter asli memastikan kinerja yang optimal hingga 1 tahun (12), bebas repot dan hemat biaya. Pemurni udara ini akan menghitung masa pakai filter dan memperingatkan Anda bila filter perlu diganti.
Di Philips, kami merancang produk agar tahan lama. Produk kami menjalani uji ketahanan yang ketat untuk beroperasi 24/7 terus-menerus. >23% plastik yang digunakan dalam produk ini didaur ulang untuk meminimalkan emisi karbon.
Spesifikasi Umum
Spesifikasi Teknis
Kinerja
Kegunaan
Fitur pengaman
Berat dan Dimensi
Efisiensi energi
Pemeliharaan
Kompatibilitas
Negara Asal
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