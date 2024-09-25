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  • Pemurnian lebih cepat dengan desain yang ringkas dan elegan Pemurnian lebih cepat dengan desain yang ringkas dan elegan Pemurnian lebih cepat dengan desain yang ringkas dan elegan
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    PureProtect Mini Seri 900 Pemurni Udara Pintar

    AC0950/10

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pemurnian lebih cepat dengan desain yang ringkas dan elegan

    Nikmati udara yang bersih dan sehat di rumah dengan pemurni udara ringkas kami. Alat ini mampu menghilangkan 99,97% alergen dan polutan dalam hitungan menit sekaligus hemat energi. Desain yang ramping dan kontrol pintar membuatnya hemat ruang dan mampu menunjang gaya hidup Anda dengan baik.

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    PureProtect Mini Seri 900 Pemurni Udara Pintar

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    Pemurnian lebih cepat dengan desain yang ringkas dan elegan

    Menangkap alergen dan polutan secara efektif

    • Memurnikan udara ruangan hingga 65 m2
    • Laju udara bersih (CADR) 250 m3/jam
    • Filter Karbon Aktif & HEPA
    • Sensor pintar PM2.5
    Menghilangkan polutan kurang dari 12 menit

    Menghilangkan polutan kurang dari 12 menit

    Pemurnian lebih cepat dengan desain yang ringkas dan elegan (1). Dengan penyaringan yang andal hingga 250 m3/jam (CADR), alat ini dapat memurnikan ruangan hingga 65 m2 dengan mudah (2) dan membersihkan ruangan seluas 20 m2 kurang dari 12 menit (3).

    Penyaringan HEPA 3 lapis mampu menangkap 99,97% partikel terkecil

    Penyaringan HEPA 3 lapis mampu menangkap 99,97% partikel terkecil

    Penyaringan 3 lapis yang terbuat dari pra-filter, NanoProtect HEPA, dan Karbon Aktif mampu menangkap 99,97% partikel berukuran 0,003 mikron (4) – lebih kecil dari virus terkecil!

    Sangat senyap dan bebas gangguan cahaya

    Sangat senyap dan bebas gangguan cahaya

    Nikmati tidur tanpa gangguan dengan pemurni udara kami yang inovatif. Dalam Mode tidur, alat ini beroperasi pada 20,5 dB (5), lebih senyap dari suara bisikan. Selain itu, lampu tampilan digitalnya akan redup, meminimalkan gangguan cahaya.

    Menangkap 99,99% alergen dari debu, serbuk sari, atau dari hewan peliharaan

    Menangkap 99,99% alergen dari debu, serbuk sari, atau dari hewan peliharaan

    Perlindungan sepanjang hari bagi penderita alergi. Menghilangkan 99,99% tungau debu, serbuk sari, alergen dari hewan peliharaan, atau alergen dari spora jamur (6), pemicu alergi, atau alergen pemicu gejala demam (7). Bersertifikat ECARF bebas alergi.

    Efektif mengurangi virus, seperti H1N1 (flu) dari udara

    Efektif mengurangi virus, seperti H1N1 (flu) dari udara

    Menghilangkan 99,9% virus dan bakteri di udara. Diuji secara independen mampu menghilangkan virus influenza H1N1 (8), bakteri Staphylococcus (9), dan 99,99% virus corona Hcov-E229 (10).

    Lebih hemat energi dibandingkan lampu biasa

    Lebih hemat energi dibandingkan lampu biasa

    Nikmati udara yang lebih bersih sekaligus hemat energi. Dengan daya maksimum, pemurni udara ini menggunakan daya sebesar 23 W yang lebih rendah dibandingkan lampu biasa.

    Menghilangkan bau dan polutan gas

    Menghilangkan bau dan polutan gas

    Lapisan Karbon Aktif menghilangkan bau dan >90% polutan gas yang mengontaminasi udara dalam ruangan (11): NO2 dari industri dan polusi lalu lintas, Toluena atau VOC dari cat rumah, detergen, dan furnitur. Aman dan efektif: Bebas ion, bahan kimia, atau polutan ozon.

    Mendeteksi dan menyesuaikan dengan kebutuhan kualitas udara Anda secara pintar

    Mendeteksi dan menyesuaikan dengan kebutuhan kualitas udara Anda secara pintar

    Teknologi AeraSense mendeteksi polutan dan gas di udara sebanyak 1.000x per detik. Kualitas udara akan ditampilkan secara real-time di layar produk atau di aplikasi. Dalam Mode otomatis, perangkat akan mengatur kecepatan yang tepat secara pintar sesuai situasi.

    Kontrol pemurni udara Anda dari mana saja dengan aplikasi Philips Air+

    Kontrol pemurni udara Anda dari mana saja dengan aplikasi Philips Air+

    Hubungkan pemurni udara dengan aplikasi Air+ untuk memantau kualitas udara di dalam dan luar ruangan, mengontrol dari jarak jauh, dan memberi perintah suara melalui Google dan Alexa. Pilih mode Auto+ di aplikasi untuk memanfaatkan teknologi AI yang menyesuaikan dengan rutinitas Anda. Minim bising dan hemat energi.

    Tidur dan bangun dengan udara yang bersih dan segar

    Tidur dan bangun dengan udara yang bersih dan segar

    Penjadwalan pintar sesuai dengan rutinitas Anda. Pilih Bangun Tidur Segar untuk meningkatkan kecepatan pemurnian udara secara perlahan sebelum waktu bangun tidur. Pada malam hari, Waktu Tidur Segar akan membersihkan kamar tidur Anda secara menyeluruh sebelum tidur. Dengan begitu, Anda dapat tidur dengan nyenyak sepanjang malam.

    Filter tahan lama hingga 1 tahun

    Filter tahan lama hingga 1 tahun

    Filter asli memastikan kinerja yang optimal hingga 1 tahun (12), bebas repot dan hemat biaya. Pemurni udara ini akan menghitung masa pakai filter dan memperingatkan Anda bila filter perlu diganti.

    Dirancang agar tahan lama dan ramah lingkungan

    Dirancang agar tahan lama dan ramah lingkungan

    Di Philips, kami merancang produk agar tahan lama. Produk kami menjalani uji ketahanan yang ketat untuk beroperasi 24/7 terus-menerus. >23% plastik yang digunakan dalam produk ini didaur ulang untuk meminimalkan emisi karbon.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Pemurni udara
      Teknologi
      NanoProtect HEPA
      Warna
      Arctic White
      Bahan Primer
      Plastik
      Bahan Sekunder
      Plastik Daur Ulang (>23%)
      Konektivitas internet
      Ya
      Jangkauan Wi-Fi
      2,4 GHz
      Kontrol suara
      Ya (Google, Alexa)

    • Spesifikasi Teknis

      Daya Maksimum
      23 W
      Sensor kualitas udara
      PM2.5
      Tingkat suara min.
      20,5 dB(A)
      Tingkat suara maks.
      49,0 dB(A)

    • Kinerja

      CADR (Laju Penyaluran Udara Bersih) (partikel, GB/T)
      250 m³/jam
      Lapisan filter
      HEPA
      Penyaringan partikel
      99,97% berukuran 0,003 mikron
      Ukuran ruangan maks.
      65 m2

    • Kegunaan

      Panjang kabel
      1,5 m
      Penjadwal
      Ya (di aplikasi)
      Mode otomatis
      Ya
      Mode tidur
      Ya
      Pengaturan kecepatan
      Ya (Tidur
      Lampu tidur ambien
      Tidak
      Informasi kualitas udara
      Warna
      Antarmuka
      Digital (sentuh)
      Rekomendasi penggantian filter
      1 tahun

    • Fitur pengaman

      Kunci pengaman
      Ya

    • Berat dan Dimensi

      Tinggi Produk
      36,4 cm
      Berat Produk
      2,7 kg
      Lebar Produk
      24 cm
      Panjang Produk
      23,8 cm
      Panjang Kemasan
      28 cm
      Lebar Kemasan
      28 cm
      Tinggi Kemasan
      40 cm
      Berat Kemasan
      3,8 kg

    • Efisiensi energi

      Konsumsi daya saat siaga
      <2 W
      Tegangan
      100–240 V
      Frekuensi
      50/60 Hz

    • Pemeliharaan

      Garansi
      2 tahun

    • Kompatibilitas

      Aksesori yang Disertakan 1
      Filter HEPA 3-in-1
      Aksesori Terkait 1
      FY0910

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

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    • (1) CADR vs. pendahulunya Philips AC0850
    • (2) CADR diuji sesuai GB/T18801-2022. Area pemurnian yang sesuai dihitung sesuai standar NRCC-54013.
    • (3) Penghitungan: Ruangan seluas 48 m3, CADR 250 m3/jam
    • (4) Dari udara yang melewati filter, diuji sesuai DIN71460 dengan aerosol NaCl 0,003 um, iUTA
    • (5) Tekanan suara, IEC 60704, pada 1,5 m.
    • (6) Dari udara yang melewati filter, diuji dengan tungau debu rumah, serbuk sari pohon birch, dan alergen dari kucing sesuai dengan SOP 350.003 dari lembaga OFI Austria
    • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, ditulis oleh J. Bousquet dan sekitar 50 KOL lainnya, Allergy 2008: 63 (Supl. 86): 8–160
    • (8) Uji Tingkat Reduksi Mikroba oleh laboratorium GMT, dengan influenza (H1N1) di ruangan uji seluas 30 m3, menggunakan mode turbo selama 1 jam
    • (9) Diuji sesuai GB21551.3-2010 dengan S. Albus, ruangan uji seluas 30 m3, 1 jam, Mode turbo, laboratorium pihak ketiga
    • (10) Uji tingkat reduksi mikroba di laboratorium eksternal, dengan alat yang dijalankan dalam mode turbo selama 1 jam di ruangan uji dengan aerosol virus HCOV-229E. Meskipun berkaitan, HCOV-229E bukanlah SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19.
    • (11) Pengujian di laboratorium eksternal sesuai GB/T 18801-2022 dengan TVOC, Toluena, dan NO2: Ruangan seluas 30 m3, Mode turbo selama 2 jam.
    • (12) Masa pakai filter bergantung pada kualitas udara dan penggunaannya.
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