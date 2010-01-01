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  • Udara sehat setiap saat Udara sehat setiap saat Udara sehat setiap saat

    Pembersih udara kamar tidur

    AC4052

    Udara sehat setiap saat

    Pembersih udara Philips dilengkapi dengan sistem udara bersih 6 tahap unik yang menghilangkan dan mensterilkan zat berbahaya. Oksigen aktif secara konstan meremajakan filter zeolit, memastikan kinerja yang unggul dan tahan lama.

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    Pembersih udara kamar tidur

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    Udara sehat setiap saat

    dengan sistem Clean air 6 tahap

    • 20 m2
    Sistem Clean air 6 tahap untuk udara bersih dan segar

    Sistem Clean air 6 tahap untuk udara bersih dan segar

    Sistem Clean Air 6 tahap yang canggih dan inovatif menghilangkan dan mensterilkan partikel yang paling halus sekalipun dan aneka macam gas serta bau. *Sistem penyaringan Electro-clean 3-tahap menghilangkan partikel secara efisien *Sistem penyaringan Fresh air 2 tahap menghilangkan berbagai gas dan bau. *Terakhir, oksigen aktif mensterilkan partikel yang terperangkap dan terus menerus meremajakan penyaring zeolit, sehingga menjaga kinerjanya agar tetap unggul.

    Sistem Electro-clean 3 tahap memberi muatan pada partikel dan menjebaknya

    Sistem Electro-clean 3 tahap memberi muatan pada partikel dan menjebaknya

    Sistem penyaring Electro-clean 3 tahap bekerja dalam tiga cara. ● Pertama, pra-penyaringan yang memblokir partikel lebih besar, seperti rambut, serpihan kulit ari hewan, dan alergen debu rumah. ● Kedua, partikel lebih halus yang lolos pada pra-penyaringan, termasuk bakteri dan virus, diberi muatan oleh Corona Field Charger. ● Ketiga, filter Pengendapan Listrik Statis (Electro-Static Precipitation/ESP) menarik partikel bermuatan ini dan memerangkapnya dengan aman. Pada pemakaian rata-rata, penyaring ESP yang hemat ini hanya perlu diganti setiap lima tahun sekali.

    Oksigen aktif mensterilkan polutan & meremajakan penyaring

    Oksigen aktif mensterilkan polutan & meremajakan penyaring

    Oksigen aktif, yang dihasilkan oleh Corona Field Charger, mensterilkan kuman yang berbahaya seperti bakteri dan virus yang terperangkap dalam penyaring Electro-Static Precipitation (ESP). Ia kemudian menyalurkannya ke penyaring zeolit dan mengoksidasi gas yang terperangkap, lalu mengubahnya menjadi tidak berbahaya. Berkat proses ini, penyaring zeolit terus menerus diremajakan dan masa pakainya bisa bertahan hingga bertahun-tahun.

    Sistem Fresh air 2 tahap menghilangkan berbagai gas dan bau

    Sistem Fresh air 2 tahap menghilangkan berbagai gas dan bau

    Sistem penyaringan Fresh air 2 tahap menggunakan teknologi tinggi Nano-Confined Catalytic Oxidization (NCCO). Pertama, penyaring zeolit berkualitas tinggi memerangkap berbagai macam gas dan bau, kemudian menyalurkan oksigen aktif untuk menetralisirnya, sehingga terus-menerus meremajakan penyaring. Dibandingkan penyaring karbon aktif biasa, penyaring Zeolit berkualitas tinggi ini bekerja lebih stabil dalam kondisi kelembapan yang berbeda-beda, dan karena ia diremajakan oleh oksigen aktif, maka masa pakainya jadi lebih lama hingga lima tahun.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Dimensi produk (P x L x T)
      281 x 216 x 490  mm
      Berat produk
      5  kg

    • Interaktivitas

      Frekuensi
      50/ 60  Hz
      Voltase
      220-240  V
      Panjang kabel
      1.8  m
      Tingkat kebisingan
      < 49 (sesuai JIS)  dB
      Area efektif
      hingga 20  m²
      Kelembapan relatif operasional
      20 - 90  %
      Konsumsi daya
      36 (pada 220-240V, kecepatan tinggi)  W

    • Spesifikasi kunci

      Suhu operasional
      5 - 40  °C

    • Penyelesaian

      Warna - jaring saluran keluar udara/panel kontrol
      perak kristal
      Warna - tutup depan/jaring saluran masuk udara
      perak kristal
      Warna - housing belakang
      biru algier transparan
      Warna - tombol kontrol
      biru perak

    • Penggantian

      Filter partikel ESP
      AC4105
      Filter gas Zeolite
      AC4115

    • Kinerja

      CADR
      > 60  ft³/min
      Efisiensi penghilangan gas
      > 99 (beroperasi pada kecepatan tinggi selama 3 menit di dalam kotak berukuran 1 m3)  %
      Efisiensi penghilangan partikel
      > 99 (dengan ukuran partikel 0,02-10 µm)  %

    Badge-D2C

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