Sistem Electro-clean 3 tahap memberi muatan pada partikel dan menjebaknya

Sistem penyaring Electro-clean 3 tahap bekerja dalam tiga cara. ● Pertama, pra-penyaringan yang memblokir partikel lebih besar, seperti rambut, serpihan kulit ari hewan, dan alergen debu rumah. ● Kedua, partikel lebih halus yang lolos pada pra-penyaringan, termasuk bakteri dan virus, diberi muatan oleh Corona Field Charger. ● Ketiga, filter Pengendapan Listrik Statis (Electro-Static Precipitation/ESP) menarik partikel bermuatan ini dan memerangkapnya dengan aman. Pada pemakaian rata-rata, penyaring ESP yang hemat ini hanya perlu diganti setiap lima tahun sekali.