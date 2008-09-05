AC4055
Udara sehat setiap saat
Pembersih udara Philips dilengkapi dengan sistem Clean air 6 tahap unik yang menghilangkan dan mensterilkan zat berbahaya. Kontrol udara cerdasnya secara otomatis mengukur dan mengontrol kualitas udara di ruangan Anda.See all benefits
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Sensor terpasang mengukur kualitas udara dalam ruangan dan otomatis akan memilih setelan kecepatan yang sesuai untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan sebaik mungkin. Dua layar berwarna memberitahu Anda kualitas udara sesungguhnya, dan akan berubah merah jika kualitas udara belum memadai, dan berubah hijau bila udara kembali segar dan sehat.
Oksigen aktif, yang dihasilkan oleh pengisi muatan partikel Corona, melewati filter zeolit, kemudian mengoksidasi gas yang terperangkap dan menjadikannya tidak berbahaya. Proses ini memastikan filter zeolit terus diperbarui, memperpanjang masa pakainya hingga bertahun-tahun.
Sistem Clean air 6 tahap menawarkan kinerja tahan lama hingga 5 tahun. Berkat struktur terbukanya yang unik, filter partikel ElectroClean 3 tahap memiliki laju aliran tinggi yang terus menerus. Memungkinkan filter untuk menangkap partikel secara efisien dan lebih lama tanpa tersumbat. Filter zeolit 2 tahap menjebak gas dan bau, yang kemudian dioksidasi oleh oksigen aktif yang melewatinya, secara konstan meremajakan filter zeolit.
Filter zeolit 2 tahap terbuat dari zeolit bermutu tinggi, yang tidak seperti banyak bahan lainnya, secara efisien menangkap gas dan bau tanpa menangkap molekul air. Artinya filter terus menghilangkan gas dan bau, bahkan di dalam kondisi yang sangat lembap dengan kelembapan hingga 90%.
Sistem penyaring Electro-clean 3 tahap bekerja dalam tiga cara. ● Pertama, pra-penyaringan yang memblokir partikel lebih besar, seperti rambut, serpihan kulit ari hewan, dan alergen debu rumah. ● Kedua, partikel lebih halus yang lolos pada pra-penyaringan, termasuk bakteri dan virus, diberi muatan oleh pengisi Corona Field Charger. ● Ketiga, filter Pengendapan Listrik Statis (Electro-Static Precipitation/ESP) menarik partikel bermuatan ini dan memerangkapnya dengan aman. Pada pemakaian rata-rata, penyaring ESP yang hemat ini hanya perlu diganti setiap lima tahun sekali.
Filter zeolit 2 tahap berkualitas tinggi menggunakan teknologi canggih Nano-Confined Catalytic Oxidization (NCCO). Pertama, penyaring zeolit berkualitas tinggi memerangkap berbagai macam gas dan bau, kemudian menyalurkan oksigen aktif untuk menetralisirnya, sehingga terus-menerus meremajakan penyaring. Dibandingkan penyaring activated carbon biasa, penyaring Zeolit berkualitas tinggi ini bekerja lebih stabil dalam kondisi kelembapan yang berbeda-beda, dan karena filter terus diperbarui oleh oksigen aktif, maka masa pakainya bisa mencapai lima tahun.
Oksigen aktif yang dihasilkan oleh pengisi partikel Corona mensterilkan kuman berbahaya, seperti bakteri dan virus, yang terperangkap dalam filter partikel Electro-Static Precipitation (ESP).
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Spesifikasi desain
Interaktivitas
Spesifikasi kunci
Penggantian
Kinerja
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