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  • Udara sehat setiap saat Udara sehat setiap saat Udara sehat setiap saat

    Pembersih udara kamar tidur

    AC4055

    Udara sehat setiap saat

    Pembersih udara Philips dilengkapi dengan sistem Clean air 6 tahap unik yang menghilangkan dan mensterilkan zat berbahaya. Kontrol udara cerdasnya secara otomatis mengukur dan mengontrol kualitas udara di ruangan Anda.

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    Pembersih udara kamar tidur

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    Udara sehat setiap saat

    dilengkapi sistem Clean air 6 tahap dengan kemampuan pembersihan mandiri

    • Sensor cerdas
    • 20 m2
    Kontrol udara cerdas mengukur dan mengontrol kualitas udara

    Kontrol udara cerdas mengukur dan mengontrol kualitas udara

    Sensor terpasang mengukur kualitas udara dalam ruangan dan otomatis akan memilih setelan kecepatan yang sesuai untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan sebaik mungkin. Dua layar berwarna memberitahu Anda kualitas udara sesungguhnya, dan akan berubah merah jika kualitas udara belum memadai, dan berubah hijau bila udara kembali segar dan sehat.

    Filter zeolit membersihkan sendiri dengan oksigen aktif

    Filter zeolit membersihkan sendiri dengan oksigen aktif

    Oksigen aktif, yang dihasilkan oleh pengisi muatan partikel Corona, melewati filter zeolit, kemudian mengoksidasi gas yang terperangkap dan menjadikannya tidak berbahaya. Proses ini memastikan filter zeolit terus diperbarui, memperpanjang masa pakainya hingga bertahun-tahun.

    Kinerja tahan lama hingga 5 tahun

    Kinerja tahan lama hingga 5 tahun

    Sistem Clean air 6 tahap menawarkan kinerja tahan lama hingga 5 tahun. Berkat struktur terbukanya yang unik, filter partikel ElectroClean 3 tahap memiliki laju aliran tinggi yang terus menerus. Memungkinkan filter untuk menangkap partikel secara efisien dan lebih lama tanpa tersumbat. Filter zeolit 2 tahap menjebak gas dan bau, yang kemudian dioksidasi oleh oksigen aktif yang melewatinya, secara konstan meremajakan filter zeolit.

    Teknologi unik untuk kondisi kelembapan tinggi (>90%)

    Teknologi unik untuk kondisi kelembapan tinggi (>90%)

    Filter zeolit 2 tahap terbuat dari zeolit bermutu tinggi, yang tidak seperti banyak bahan lainnya, secara efisien menangkap gas dan bau tanpa menangkap molekul air. Artinya filter terus menghilangkan gas dan bau, bahkan di dalam kondisi yang sangat lembap dengan kelembapan hingga 90%.

    Filter Electro-clean 3 tahap menghilangkan >99% partikel

    Filter Electro-clean 3 tahap menghilangkan >99% partikel

    Sistem penyaring Electro-clean 3 tahap bekerja dalam tiga cara. ● Pertama, pra-penyaringan yang memblokir partikel lebih besar, seperti rambut, serpihan kulit ari hewan, dan alergen debu rumah. ● Kedua, partikel lebih halus yang lolos pada pra-penyaringan, termasuk bakteri dan virus, diberi muatan oleh pengisi Corona Field Charger. ● Ketiga, filter Pengendapan Listrik Statis (Electro-Static Precipitation/ESP) menarik partikel bermuatan ini dan memerangkapnya dengan aman. Pada pemakaian rata-rata, penyaring ESP yang hemat ini hanya perlu diganti setiap lima tahun sekali.

    Filter zeolit 2 tahap secara efisien menghilangkan gas dan bau

    Filter zeolit 2 tahap secara efisien menghilangkan gas dan bau

    Filter zeolit 2 tahap berkualitas tinggi menggunakan teknologi canggih Nano-Confined Catalytic Oxidization (NCCO). Pertama, penyaring zeolit berkualitas tinggi memerangkap berbagai macam gas dan bau, kemudian menyalurkan oksigen aktif untuk menetralisirnya, sehingga terus-menerus meremajakan penyaring. Dibandingkan penyaring activated carbon biasa, penyaring Zeolit berkualitas tinggi ini bekerja lebih stabil dalam kondisi kelembapan yang berbeda-beda, dan karena filter terus diperbarui oleh oksigen aktif, maka masa pakainya bisa mencapai lima tahun.

    Sterilisasi bakteri dan virus secara instan

    Sterilisasi bakteri dan virus secara instan

    Oksigen aktif yang dihasilkan oleh pengisi partikel Corona mensterilkan kuman berbahaya, seperti bakteri dan virus, yang terperangkap dalam filter partikel Electro-Static Precipitation (ESP).

    Ukuran ruangan yang disarankan

    0

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Dimensi produk (P x L x T)
      281 x 216 x 490  mm
      Berat produk
      5  kg

    • Interaktivitas

      Frekuensi
      50/ 60  Hz
      Voltase
      220-240  V
      Tingkat kebisingan
      < 47 (sesuai JIS)  dB
      Area efektif
      hingga 20  m²
      Kelembapan relatif operasional
      20 - 90  %
      Konsumsi daya
      36 (pada 220-240V, kecepatan tinggi)  W
      Kabel listrik
      1,8  m

    • Spesifikasi kunci

      Suhu operasional
      5 - 40  °C

    • Penggantian

      Filter partikel ESP
      AC4107
      Filter gas Zeolite
      AC4117

    • Kinerja

      CADR
      > 60  ft³/min
      Efisiensi penghilangan gas
      > 99 (beroperasi pada kecepatan tinggi selama 3 menit di dalam kotak berukuran 1 m3)  %
      Efisiensi penghilangan partikel
      > 99 (dengan ukuran partikel 0,02-10 µm)  %

    Badge-D2C

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