AC4064
Udara sehat setiap saat
Pembersih udara Philips dilengkapi dengan sistem Clean air 6 tahap unik yang menghilangkan dan mensterilkan zat berbahaya. Kontrol udara cerdasnya secara otomatis mengukur dan mengontrol kualitas udara di ruangan Anda.See all benefits
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Sensor terpasang mengukur kualitas udara dalam ruangan dan otomatis akan memilih setelan kecepatan yang sesuai untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan sebaik mungkin. Dua layar berwarna memberitahu Anda kualitas udara sesungguhnya, dan akan berubah merah jika kualitas udara belum memadai, dan berubah hijau bila udara kembali segar dan sehat.
Bila alat dihidupkan pada posisi Boost-power, alat akan disetel pada kecepatan kipas yang tinggi untuk membersihkan udara dengan cepat. Setelah 30 menit, alat akan otomatis pindah ke mode Kontrol udara cerdas.
Sistem penyaring Electro-clean 3 tahap bekerja dalam tiga cara. ● Pertama, pra-penyaringan yang memblokir partikel lebih besar, seperti rambut, serpihan kulit ari hewan, dan alergen debu rumah. ● Kedua, partikel lebih halus yang lolos pada pra-penyaringan, termasuk bakteri dan virus, diberi muatan oleh Corona Field Charger. ● Ketiga, filter Pengendapan Listrik Statis (Electro-Static Precipitation/ESP) menarik partikel bermuatan ini dan memerangkapnya dengan aman. Pada pemakaian rata-rata, penyaring ESP yang hemat ini hanya perlu diganti setiap lima tahun sekali.
Oksigen aktif, yang dihasilkan oleh Corona Field Charger, mensterilkan kuman yang berbahaya seperti bakteri dan virus yang terperangkap dalam penyaring Electro-Static Precipitation (ESP). Ia kemudian menyalurkannya ke penyaring zeolit dan mengoksidasi gas yang terperangkap, lalu mengubahnya menjadi tidak berbahaya. Berkat proses ini, penyaring zeolit terus menerus diremajakan dan masa pakainya bisa bertahan hingga bertahun-tahun.
Sistem penyaringan Fresh air 2 tahap menggunakan teknologi tinggi Nano-Confined Catalytic Oxidization (NCCO). Pertama, penyaring zeolit berkualitas tinggi memerangkap berbagai macam gas dan bau, kemudian menyalurkan oksigen aktif untuk menetralisirnya, sehingga terus-menerus meremajakan penyaring. Dibandingkan penyaring karbon aktif biasa, penyaring Zeolit berkualitas tinggi ini bekerja lebih stabil dalam kondisi kelembapan yang berbeda-beda, dan karena ia diremajakan oleh oksigen aktif, maka masa pakainya jadi lebih lama hingga lima tahun.
Sistem Clean Air 6 tahap yang canggih dan inovatif menghilangkan dan mensterilkan partikel yang paling halus sekalipun dan aneka macam gas serta bau. *Sistem penyaringan Electro-clean 3-tahap menghilangkan partikel secara efisien *Sistem penyaringan Fresh air 2 tahap menghilangkan berbagai gas dan bau. *Terakhir, oksigen aktif mensterilkan partikel yang terperangkap dan terus menerus meremajakan penyaring zeolit, sehingga menjaga kinerjanya agar tetap unggul.
Spesifikasi desain
Interaktivitas
Spesifikasi kunci
Penyelesaian
Penggantian
Kinerja
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