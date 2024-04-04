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Filter partikel ESP
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AC4108/00
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Filter partikel ESP Philips secara efektif menangkap partikel, bakteri, dan virus terkecil. Performa luar biasa dengan masa pakai filter yang tahan lama hingga 5 tahun.
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