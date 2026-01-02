2 year warranty
Aliran udara kipas angin 3.200 m3/jam
Tingkat kebisingan 37 dB(A)
Dapat dimiringkan dan berputar
Diameter kepala 45 cm
Dengan aliran udara yang dapat menjangkau hingga 30 meter, nikmati angin yang sejuk dan menenangkan yang membuat seluruh ruangan tetap terasa nyaman.
Mengalirkan udara sejuk 3.200 m³/jam untuk menjaga ruangan Anda tetap segar dan nyaman. Menyirkulasikan udara secara efisien, membantu mengurangi pengap dengan angin yang menenangkan di seluruh ruangan.
Nikmati lingkungan yang menenangkan untuk bekerja, membaca, atau tidur dengan angin yang lembut. Dengan tingkat kebisingan 37 dB(A) pada pengaturan terendah, ciptakan kenyamanan dan nikmati suasana tanpa gangguan.
5.0
dari 5
3
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
kucing18
02/01/2026
Indonesia
Karyawan Philips
Not Noisy
[Employee of philipsglobal] Good quality product, not noisy, sturdy, strong wind. Very satisfied with this fan product
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP610/01 Kipas Angin Berdiri
Date of Use 2025-09-01
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP610/01 Kipas Angin Berdiri
Date of Use 2025-09-01
Fer21
11/03/2025
Indonesia
Value Buy
Sejauh ini puas dengan performance kipas ini, powernya cukup kuat dan suaranya surprisingly tidak berisik. Body kokoh dan stabil, mudah dirakit dan gampang pengoperasiannya. Semoga awet seperti produk-produk Philips lainnya.
Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP610/01 Kipas Angin Berdiri
Date of Use 2024-02-10
Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP610/01 Kipas Angin Berdiri
Date of Use 2024-02-10
Miss chatterbox
25/02/2025
Indonesia
Produk bagus dan fitur sangat Bagus juga
Produk kokoh, mudah dirakit. Angin kencang dan menyebar merata ke seluruh ruangan. Warna nya juga netral tidak mengganggu estetika ✅️✅️✅️
Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP610/01 Kipas Angin Berdiri
Date of Use 2025-01-25
Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP610/01 Kipas Angin Berdiri
Date of Use 2025-01-25