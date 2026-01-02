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  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
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  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal
  • Pendinginan yang maksimal

Seri 600Kipas Angin Berdiri

ACP610/01

5
| (3) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Pendinginan yang maksimal
Rasakan aliran udara yang kuat dan senyap untuk pendinginan yang maksimal dengan 3 tingkat kecepatan dan osilasi otomatis. Dengan desain yang berkualitas dan stabil, nikmati kesejukan lewat kipas angin ini setiap hari.
Lihat semua manfaat

Pendinginan yang maksimal

  • Aliran udara kipas angin 3.200 m3/jam

  • Tingkat kebisingan 37 dB(A)

  • Dapat dimiringkan dan berputar

  • Diameter kepala 45 cm

Pendinginan serta jangkauan yang maksimal

Pendinginan serta jangkauan yang maksimal

Dengan aliran udara yang dapat menjangkau hingga 30 meter, nikmati angin yang sejuk dan menenangkan yang membuat seluruh ruangan tetap terasa nyaman.

Aliran aliran udara yang cukup, nyaman seketika

Aliran aliran udara yang cukup, nyaman seketika

Mengalirkan udara sejuk 3.200 m³/jam untuk menjaga ruangan Anda tetap segar dan nyaman. Menyirkulasikan udara secara efisien, membantu mengurangi pengap dengan angin yang menenangkan di seluruh ruangan.

Pendinginan yang senyap pada pengaturan terendah

Pendinginan yang senyap pada pengaturan terendah

Nikmati lingkungan yang menenangkan untuk bekerja, membaca, atau tidur dengan angin yang lembut. Dengan tingkat kebisingan 37 dB(A) pada pengaturan terendah, ciptakan kenyamanan dan nikmati suasana tanpa gangguan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

3

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

02/01/2026

Indonesia

Indonesia

Karyawan Philips

Not Noisy

[Employee of philipsglobal] Good quality product, not noisy, sturdy, strong wind. Very satisfied with this fan product

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP610/01 Kipas Angin Berdiri

Date of Use 2025-09-01

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP610/01 Kipas Angin Berdiri

Date of Use 2025-09-01

11/03/2025

Indonesia

Indonesia

Value Buy

Sejauh ini puas dengan performance kipas ini, powernya cukup kuat dan suaranya surprisingly tidak berisik. Body kokoh dan stabil, mudah dirakit dan gampang pengoperasiannya. Semoga awet seperti produk-produk Philips lainnya.

Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP610/01 Kipas Angin Berdiri

Date of Use 2024-02-10

Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP610/01 Kipas Angin Berdiri

Date of Use 2024-02-10

25/02/2025

Indonesia

Indonesia

Produk bagus dan fitur sangat Bagus juga

Produk kokoh, mudah dirakit. Angin kencang dan menyebar merata ke seluruh ruangan. Warna nya juga netral tidak mengganggu estetika ✅️✅️✅️

Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP610/01 Kipas Angin Berdiri

Date of Use 2025-01-25

Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP610/01 Kipas Angin Berdiri

Date of Use 2025-01-25

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