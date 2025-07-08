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  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
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  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • ACP620

Seri 600Kipas Angin Berdiri

ACP620/01

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Pendinginan yang maksimal

Rasakan aliran udara yang kuat dan senyap untuk pendinginan yang maksimal dengan 3 tingkat kecepatan dan osilasi otomatis. Dengan desain yang berkualitas dan stabil, nikmati kesejukan lewat kipas angin ini setiap hari.

Lihat semua manfaat

Pendinginan yang maksimal

  • Aliran udara kipas angin 3.250 m³/jam

  • Tingkat kebisingan 40 dB(A)

  • Dapat dimiringkan dan berputar

  • Diameter kepala 45 cm

Pendinginan serta jangkauan yang maksimal

Pendinginan serta jangkauan yang maksimal

Dengan aliran udara yang dapat menjangkau hingga 30 meter, nikmati angin yang sejuk dan menenangkan yang membuat seluruh ruangan tetap terasa nyaman.

Aliran aliran udara yang cukup, nyaman seketika

Aliran aliran udara yang cukup, nyaman seketika

Memberikan aliran udara pendingin yang kuat hingga 3250 m3/jam untuk mendinginkan seluruh ruangan dengan cepat. Ucapkan selamat tinggal pada udara pengap dan sambut hembusan udara segar yang menjangkau setiap sudut ruangan Anda.

Pendinginan yang senyap pada pengaturan terendah

Pendinginan yang senyap pada pengaturan terendah

Nikmati lingkungan yang menenangkan untuk bekerja, membaca, atau tidur dengan angin yang lembut. Dengan tingkat kebisingan 40 dB(A) pada pengaturan terendah, ciptakan kenyamanan dan nikmati suasana tanpa gangguan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

08/07/2025

Indonesia

Indonesia

Harga dan kualitas sangat sebanding!

Kipas angin berdiri kokoh, desain elegan, hembusan angin bertenaga namun suaranya sangat senyap. Sangat cocok untuk diletakkan di ruang tamu.

Keunggulan

Kokoh, angin kuat, desain menarik, suara senyap

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP620/00 Kipas Angin Berdiri

Tanggal Penggunaan 2024-06-08

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP620/00 Kipas Angin Berdiri

Tanggal Penggunaan 2024-06-08

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