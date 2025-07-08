2 year warranty
Pendinginan yang maksimal
Rasakan aliran udara yang kuat dan senyap untuk pendinginan yang maksimal dengan 3 tingkat kecepatan dan osilasi otomatis. Dengan desain yang berkualitas dan stabil, nikmati kesejukan lewat kipas angin ini setiap hari.
Aliran udara kipas angin 3.250 m³/jam
Tingkat kebisingan 40 dB(A)
Dapat dimiringkan dan berputar
Diameter kepala 45 cm
Dengan aliran udara yang dapat menjangkau hingga 30 meter, nikmati angin yang sejuk dan menenangkan yang membuat seluruh ruangan tetap terasa nyaman.
Memberikan aliran udara pendingin yang kuat hingga 3250 m3/jam untuk mendinginkan seluruh ruangan dengan cepat. Ucapkan selamat tinggal pada udara pengap dan sambut hembusan udara segar yang menjangkau setiap sudut ruangan Anda.
Nikmati lingkungan yang menenangkan untuk bekerja, membaca, atau tidur dengan angin yang lembut. Dengan tingkat kebisingan 40 dB(A) pada pengaturan terendah, ciptakan kenyamanan dan nikmati suasana tanpa gangguan.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Rinaldi17
08/07/2025
Indonesia
Harga dan kualitas sangat sebanding!
Kipas angin berdiri kokoh, desain elegan, hembusan angin bertenaga namun suaranya sangat senyap. Sangat cocok untuk diletakkan di ruang tamu.
Keunggulan
Kokoh, angin kuat, desain menarik, suara senyap
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP620/00 Kipas Angin Berdiri
Tanggal Penggunaan 2024-06-08
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 600 ACP620/00 Kipas Angin Berdiri
Tanggal Penggunaan 2024-06-08