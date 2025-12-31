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Dispenser

ADD4954/70

Air panas dan dingin jadi mudah

Dispenser air minum berdiri dilengkapi daya penghangat ganda - 350W untuk mendidihkan cepat, dan 170W untuk menghemat energi. Dengan teknologi pendinginan kompresor, dispenser ini juga mendinginkan air dengan efisien.

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Air panas dan dingin jadi mudah

  • Muat atas

  • Air dingin, panas, suhu ruangan

Kunci anak untuk mencegah kulit terbakar akibat air panas

Kunci anak untuk air panas menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas.

Kompresor mendinginkan air secara efisien

Pendinginan kompresor menghasilkan air dingin secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.

Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan

Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350W untuk mendidihkan cepat, dan daya rendah 170W untuk menghemat energi.

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