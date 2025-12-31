ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

Dispenser

ADD4966/70

Air minum yang beda dari yang lain

Dengan sistem filtrasi Micro P-Clean, dispenser air minum botol ini mengurangi hingga 99% plastik mikro untuk menjamin kebersihan air.

Lihat semua manfaat

Filter Micro P-Clean mengurangi 99% plastik mikro*

Air minum yang beda dari yang lain

  • Muat bawah

  • Air dingin, panas, suhu ruangan

  • Filtrasi Micro P-Clean

Kunci anak untuk mencegah kulit terbakar akibat air panas

Kunci anak untuk air panas menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas.

Kompresor mendinginkan air secara efisien

Pendinginan kompresor menghasilkan air dingin secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.

Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan

Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350W untuk mendidihkan cepat, dan daya rendah 170W untuk menghemat energi.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.
Penafian

  1. Diuji oleh SGS di bawah kondisi laboratorium.

  2. Diuji oleh laboratorium internal. Dengan asumsi konsumsi air 10L per hari.