2 year warranty
ADD4966/70
Air minum yang beda dari yang lain
Dengan sistem filtrasi Micro P-Clean, dispenser air minum botol ini mengurangi hingga 99% plastik mikro untuk menjamin kebersihan air.
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Air dingin, panas, suhu ruangan
Filtrasi Micro P-Clean
Kunci anak untuk air panas menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas.
Pendinginan kompresor menghasilkan air dingin secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.
Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350W untuk mendidihkan cepat, dan daya rendah 170W untuk menghemat energi.
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Ulasan
Diuji oleh SGS di bawah kondisi laboratorium.
Diuji oleh laboratorium internal. Dengan asumsi konsumsi air 10L per hari.