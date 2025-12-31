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ADD4971BK/70
Air panas dan dingin jadi mudah
Dispenser air minum berdiri dilengkapi daya penghangat ganda - 350W untuk mendidihkan cepat, dan 170W untuk menghemat energi. Dengan teknologi pendinginan kompresor, dispenser ini juga mendinginkan air dengan efisien.
Galon di bawah
Air panas, dingin, dan normal
Kunci anak untuk air panas menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas.
Pendinginan kompresor menghasilkan air dingin secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.
Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350W untuk mendidihkan cepat, dan daya rendah 170W untuk menghemat energi.
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