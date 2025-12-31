ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

PhilipsDispenser air

ADD4973BKAK/70

Definisi baru air dalam kemasan

Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik hingga 99%*. Selain itu, produk ini juga mampu mengembalikan mineral-mineral penting, untuk menghasilkan rasa dan potensi manfaat kesehatan yang lebih baik. Produk ini juga mampu menyaring air minum Anda hingga mencapai tingkat basa ringan, yakni 8,5+.**

Lihat semua manfaat

Dengan filter Micro X-Clean Alkaline

Definisi baru air dalam kemasan

  • Filter Micro X-Clean Alkaline

  • Galon di Bawah

  • Air panas, dingin, dan normal

  • pH 8,5+**

Filter Micro X-Clean Alkaline

Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik hingga 99%*. Selain itu, produk ini juga mampu mengembalikan mineral-mineral penting, seperti Ca2+, Mg2+, K+, dan Na+, untuk menghasilkan rasa dan potensi manfaat kesehatan yang lebih baik. Seimbangkan kebutuhan tubuh dengan air minum yang lebih menyegarkan, karena produk ini juga mampu menyaring air minum Anda hingga mencapai tingkat basa ringan, yakni 8,5+.**

Kompresor mendinginkan air secara efisien

Pendinginan dengan kompresor menghasilkan air dingin lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.

Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan

Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350 W untuk memanaskan air dengan cepat, dan daya rendah 170 W untuk menghemat energi.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.
Penafian

  1. Diuji oleh lembaga pengujian pihak ketiga dalam kondisi laboratorium.

  2. Diuji oleh SGS berdasarkan kondisi laboratorium menggunakan air RO yang dimurnikan dengan tingkat pH 6,5+. Penggunaan sumber air yang berbeda dapat memengaruhi tingkat pH akhir hingga +/-1,0. Oleh karena itu, tingkat pH mungkin tidak mencapai 8,5+ dalam beberapa kondisi. (SGS adalah perusahaan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang independen serta kredibel dan berkantor pusat di Swiss)

  3. Diuji oleh laboratorium internal. Dengan asumsi konsumsi air 10 l per hari.