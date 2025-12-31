2 year warranty
ADD4973BKAK/70
Definisi baru air dalam kemasan
Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik hingga 99%*. Selain itu, produk ini juga mampu mengembalikan mineral-mineral penting, untuk menghasilkan rasa dan potensi manfaat kesehatan yang lebih baik. Produk ini juga mampu menyaring air minum Anda hingga mencapai tingkat basa ringan, yakni 8,5+.**
Filter Micro X-Clean Alkaline
Galon di Bawah
Air panas, dingin, dan normal
pH 8,5+**
Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik hingga 99%*. Selain itu, produk ini juga mampu mengembalikan mineral-mineral penting, seperti Ca2+, Mg2+, K+, dan Na+, untuk menghasilkan rasa dan potensi manfaat kesehatan yang lebih baik. Seimbangkan kebutuhan tubuh dengan air minum yang lebih menyegarkan, karena produk ini juga mampu menyaring air minum Anda hingga mencapai tingkat basa ringan, yakni 8,5+.**
Pendinginan dengan kompresor menghasilkan air dingin lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.
Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350 W untuk memanaskan air dengan cepat, dan daya rendah 170 W untuk menghemat energi.
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Ulasan
Diuji oleh lembaga pengujian pihak ketiga dalam kondisi laboratorium.
Diuji oleh SGS berdasarkan kondisi laboratorium menggunakan air RO yang dimurnikan dengan tingkat pH 6,5+. Penggunaan sumber air yang berbeda dapat memengaruhi tingkat pH akhir hingga +/-1,0. Oleh karena itu, tingkat pH mungkin tidak mencapai 8,5+ dalam beberapa kondisi. (SGS adalah perusahaan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang independen serta kredibel dan berkantor pusat di Swiss)
Diuji oleh laboratorium internal. Dengan asumsi konsumsi air 10 l per hari.