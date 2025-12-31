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PhilipsDispenser air

ADD4973DGAC/70

Definisi baru air dalam kemasan

Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik dan Bisphenol-A hingga 99%*.

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Dengan filter Micro X-Clean Anti-BPA

Definisi baru air dalam kemasan

  • Filter Micro X-Clean Anti-BPA

  • Galon di Bawah

  • Air panas, dingin, dan normal

Filter Micro X-Clean Anti-BPA

Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik dan Bisphenol-A hingga 99%*.

Kompresor mendinginkan air secara efisien

Pendinginan dengan kompresor menghasilkan air dingin lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.

Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan

Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350 W untuk memanaskan air dengan cepat, dan daya rendah 170 W untuk menghemat energi.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Diuji oleh lembaga pengujian pihak ketiga dalam kondisi laboratorium.

  2. Diuji oleh laboratorium internal. Dengan asumsi konsumsi air 10L per hari.