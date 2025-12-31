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ADD4973DGAC/70
Definisi baru air dalam kemasan
Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik dan Bisphenol-A hingga 99%*.
Filter Micro X-Clean Anti-BPA
Galon di Bawah
Air panas, dingin, dan normal
Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik dan Bisphenol-A hingga 99%*.
Pendinginan dengan kompresor menghasilkan air dingin lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.
Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350 W untuk memanaskan air dengan cepat, dan daya rendah 170 W untuk menghemat energi.
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Ulasan
Diuji oleh lembaga pengujian pihak ketiga dalam kondisi laboratorium.
Diuji oleh laboratorium internal. Dengan asumsi konsumsi air 10L per hari.