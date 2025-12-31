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PhilipsDispenser air

ADD4981GYAC/70

Tingkatkan pengalaman Anda dengan layar sentuh canggih

Dilengkapi filter karbon aktif dari batok kelapa alami dengan presisi hingga 1 μm, dispenser air kami sudah diuji mampu mengurangi 99% BPA dan plastik mikro secara efektif, yang umum ditemukan saat mendaur ulang botol plastik.

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Teknologi Micro X-Clean Anti-BPA

Tingkatkan pengalaman Anda dengan layar sentuh canggih

  • Filter Micro X-Clean Anti-BPA

  • True Ambient

  • Dua Mode ECO

  • Lampu Tidur

Filter Micro X-Clean Anti-BPA

Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik dan Bisphenol-A hingga 99%*.

Kinerja Tinggi

Sistem pendinginan kompresi mampu mendinginkan air hingga suhu 5 ℃ pada tangki panas besar berkapasitas 1,1 l dan hanya membutuhkan waktu 7,5 detik untuk mengisi secangkir air (150 ml)

Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan

Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350 W untuk memanaskan air dengan cepat, dan daya rendah 170 W untuk menghemat energi.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Diuji oleh lembaga pengujian pihak ketiga dalam kondisi laboratorium.

  2. Diuji oleh laboratorium internal. Dengan asumsi konsumsi air 10 l per hari.