2 year warranty
ADD4981GYAC/70
Tingkatkan pengalaman Anda dengan layar sentuh canggih
Dilengkapi filter karbon aktif dari batok kelapa alami dengan presisi hingga 1 μm, dispenser air kami sudah diuji mampu mengurangi 99% BPA dan plastik mikro secara efektif, yang umum ditemukan saat mendaur ulang botol plastik.
Filter Micro X-Clean Anti-BPA
True Ambient
Dua Mode ECO
Lampu Tidur
Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik dan Bisphenol-A hingga 99%*.
Sistem pendinginan kompresi mampu mendinginkan air hingga suhu 5 ℃ pada tangki panas besar berkapasitas 1,1 l dan hanya membutuhkan waktu 7,5 detik untuk mengisi secangkir air (150 ml)
Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350 W untuk memanaskan air dengan cepat, dan daya rendah 170 W untuk menghemat energi.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan
Diuji oleh lembaga pengujian pihak ketiga dalam kondisi laboratorium.
Diuji oleh laboratorium internal. Dengan asumsi konsumsi air 10 l per hari.