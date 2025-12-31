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        Dispenser Air RO

        ADD6901HBK01/70

        Akses mudah ke air minum bersih

        Berkat teknologi pemanas instan, dispenser air RO ini menyediakan air dengan berbagai suhu dalam hitungan detik. Penyaringan RO all-in-one AquaShield yang inovatif menghilangkan 110 jenis zat berbahaya yang mungkin ada di dalam air keran*.

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        Dengan filter RO 4 in 1

        Akses mudah ke air minum bersih

        • Teknologi Aquaporin Inside®

        • Filter terintegrasi all-in-one

        • Pemanasan instan

        • Bebas proses instalasi

        Penyaringan RO menghilangkan 110 jenis zat berbahaya*

        Filter RO AquaShield All-in-One yang inovatif menghilangkan 110 jenis zat berbahaya yang mungkin ada di dalam air keran*, memberikan kualitas air yang sama seperti penyulingan.

        Air panas baru sesuai kebutuhan dalam 3 detik

        Berkat teknologi pemanasan instan, air panas baru keluar dalam hitungan detik, pada suhu yang Anda inginkan. Tidak perlu lagi menunggu.

        4 suhu prasetel untuk berbagai kebutuhan Anda

        Suhu yang dikontrol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan Anda. Tidak perlu lagi menunggu hingga mencapai suhu tertentu. Baik itu kopi, teh, atau air madu, Anda selalu dapat membuat minuman favorit dalam hitungan detik.

        Spesifikasi Teknis

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