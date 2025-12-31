2 year warranty
ADD6901HWH01/70
Akses mudah ke air minum bersih
Berkat teknologi pemanas instan, dispenser air RO ini menyediakan air dengan berbagai suhu dalam hitungan detik. Penyaringan RO all-in-one AquaShield yang inovatif menghilangkan 110 jenis zat berbahaya yang mungkin ada di dalam air keran*.
Teknologi Aquaporin Inside®
Filter terintegrasi all-in-one
Pemanasan instan
Bebas proses instalasi
Filter RO AquaShield All-in-One yang inovatif menghilangkan 110 jenis zat berbahaya yang mungkin ada di dalam air keran*, memberikan kualitas air yang sama seperti penyulingan.
Berkat teknologi pemanasan instan, air panas baru keluar dalam hitungan detik, pada suhu yang Anda inginkan. Tidak perlu lagi menunggu.
Suhu yang dikontrol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan Anda. Tidak perlu lagi menunggu hingga mencapai suhu tertentu. Baik itu kopi, teh, atau air madu, Anda selalu dapat membuat minuman favorit dalam hitungan detik.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan