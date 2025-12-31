2 year warranty
Dihentikan
ADR61BLX1
Penjaga keselamatan pribadi Anda di jalan
Nikmati perlindungan saat berkendara, perekam kegiatan berkendara otomotif Philips akan melindungi Anda apabila terjadi hal tak terduga. Andalkan fungsi otomatis cerdas dan kinerja video yang unggul untuk memberikan bukti nyata bagi Anda ketika diperlukan.
Full-HD 1080p
Deteksi benturan otomatis
Indeks kelelahan dan siaga pengemudi
Saat kendaraan dihidupkan, perekaman kegiatan berkendara akan bekerja secara otomatis.
Apabila terjadi benturan, rekaman darurat akan disimpan secara otomatis guna menyimpan bukti dan mencegah file saling menimpa.
Indeks kelelahan menampilkan perubahan tingkat kelelahan pengemudi, dan akan memberikan pesan peringatan visual dan suara ketika pengemudi harus beristirahat.
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