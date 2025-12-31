ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto utama yang digunakan
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto kemasan
  • Foto produk tunggal
  • Foto utama yang digunakan
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto kemasan

Dihentikan

ADR610Perekam video kegiatan mengemudi mobil

ADR61BLX1

Penjaga keselamatan pribadi Anda di jalan

Nikmati perlindungan saat berkendara, perekam kegiatan berkendara otomotif Philips akan melindungi Anda apabila terjadi hal tak terduga. Andalkan fungsi otomatis cerdas dan kinerja video yang unggul untuk memberikan bukti nyata bagi Anda ketika diperlukan.

Lihat semua manfaat

dengan deteksi benturan & peringatan kelelahan

Penjaga keselamatan pribadi Anda di jalan

  • Full-HD 1080p

  • Deteksi benturan otomatis

  • Indeks kelelahan dan siaga pengemudi

Merekam otomatis dari saat kendaraan dihidupkan

Merekam otomatis dari saat kendaraan dihidupkan

Saat kendaraan dihidupkan, perekaman kegiatan berkendara akan bekerja secara otomatis.

Deteksi benturan dan perekaman darurat otomatis

Deteksi benturan dan perekaman darurat otomatis

Apabila terjadi benturan, rekaman darurat akan disimpan secara otomatis guna menyimpan bukti dan mencegah file saling menimpa.

Indeks kelelahan dan siaga pengemudi

Indeks kelelahan dan siaga pengemudi

Indeks kelelahan menampilkan perubahan tingkat kelelahan pengemudi, dan akan memberikan pesan peringatan visual dan suara ketika pengemudi harus beristirahat.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.