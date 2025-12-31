Penjaga keselamatan pribadi Anda di jalan

Nikmati perlindungan saat berkendara, perekam kegiatan berkendara otomotif Philips akan melindungi Anda apabila terjadi hal tak terduga. Andalkan fungsi otomatis cerdas dan kinerja video yang unggul untuk memberikan bukti nyata bagi Anda ketika diperlukan.