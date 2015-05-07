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  • Foto produk yang digunakan
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Dihentikan

ADR800Dashcam

ADR80BLX1

4

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Saksi mata Anda yang andal

Nikmati berkendara, perekam kegiatan berkendara otomotif Philips akan melindungi Anda jika terjadi hal tak terduga. Andalkan fungsi otomatis cerdas dan kinerja video yang unggul untuk menyediakan bukti nyata bagi Anda dalam segala situasi.

Lihat semua manfaat

dengan deteksi benturan & tampilan malam yang ditingkatkan

Saksi mata Anda yang andal

  • Full-HD 1080p

  • Pendeteksi tabrakan

  • Peningkatan visibilitas malam

Merekam otomatis

Merekam otomatis

Saat kendaraan dihidupkan, perekaman kegiatan berkendara akan bekerja secara otomatis.

Deteksi benturan dan perekaman darurat

Deteksi benturan dan perekaman darurat

Apabila terjadi benturan, rekaman darurat akan disimpan secara otomatis guna menyimpan bukti dan mencegah file saling menimpa.

Gambar jelas dan tajam dalam segala kondisi berkendara

Gambar jelas dan tajam dalam segala kondisi berkendara

Rekam detail yang tidak terlihat dengan kualitas Full-HD (1080p) dan teknologi Tampilan Malam untuk peningkatan visibilitas malam

Spesifikasi Teknis

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

07/05/2015

Australia

Australia

is one of the best on market for value

found this product to be easy to fit and use and easy to accsess the software once i needed to . it didnt cost to much either and has great info on the net and your sight to help.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk ADR800 ADR80BLX1 Dashcam

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk ADR800 ADR80BLX1 Dashcam

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