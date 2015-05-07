2 year warranty
Dihentikan
Saksi mata Anda yang andal
Nikmati berkendara, perekam kegiatan berkendara otomotif Philips akan melindungi Anda jika terjadi hal tak terduga. Andalkan fungsi otomatis cerdas dan kinerja video yang unggul untuk menyediakan bukti nyata bagi Anda dalam segala situasi.
Full-HD 1080p
Pendeteksi tabrakan
Peningkatan visibilitas malam
Saat kendaraan dihidupkan, perekaman kegiatan berkendara akan bekerja secara otomatis.
Apabila terjadi benturan, rekaman darurat akan disimpan secara otomatis guna menyimpan bukti dan mencegah file saling menimpa.
Rekam detail yang tidak terlihat dengan kualitas Full-HD (1080p) dan teknologi Tampilan Malam untuk peningkatan visibilitas malam
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
tricky
07/05/2015
Australia
is one of the best on market for value
found this product to be easy to fit and use and easy to accsess the software once i needed to . it didnt cost to much either and has great info on the net and your sight to help.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk ADR800 ADR80BLX1 Dashcam
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk ADR800 ADR80BLX1 Dashcam