2 year warranty
Dihentikan
Bangun tidur dengan lagu radio favorit Anda
Bangun tidur dengan stasiun radio atau nada alarm favorit Anda. Radio jam Philips AJ1000/12 yang elegan dengan layar cermin yang memungkinkan Anda melakukan pra-penyetelan dua alarm yang membangunkan Anda dan pasangan Anda pada waktu yang berbeda. Bangun perlahan setiap hari dengan senyuman.
Layar dengan sentuhan cermin
FM, Penyelarasan analog
Alarm ganda
Dibangunkan dengan stasiun radio favorit dan alarm buzzer. Atur alarm pada radio Jam Philips Anda untuk bangun tidur dengan stasiun radio yang terakhir kali didengar atau pilih untuk dibangunkan dengan suara buzzer. Ketika waktu bangun tidur tiba, radio Jam Philips Anda akan secara otomatis menyalakan stasiun radio atau memicu buzzer untuk bersuara.
Untuk tidur yang lebih lama, radio Jam Philips memiliki fitur snooze. Ketika alarm berbunyi dan Anda ingin tidur sedikit lebih lama, cukup tekan tombol Ulang Alarm satu kali dan lanjutkan tidur Anda. Sembilan menit kemudian alarm akan berbunyi lagi. Anda dapat terus menekan tombol Ulang Alarm setiap sembilan menit sekali sampai Anda menonaktifkan alarm.
Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.
3.6
dari 5
45
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
15/02/2012
Singapore
Comes with selective dimmed or bright orange display; ideal as a night clock. Mirror finish fits in any decor. Excellent buy
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ1000 Clock Radio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ1000 Clock Radio
DarrenYuen
02/01/2012
Singapore
Excellent! Simple and easy to use! Great for the minimalist household.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ1000 Clock Radio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ1000 Clock Radio
PreiteGeovanna
08/06/2011
Singapore
RISE AND SHINE TO YOUR FAVORITE RADIO TUNE
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ1000 Clock Radio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ1000 Clock Radio