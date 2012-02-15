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Dihentikan

Radio Jam

AJ1000/12

3.6

| (45) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Bangun tidur dengan lagu radio favorit Anda

Bangun tidur dengan stasiun radio atau nada alarm favorit Anda. Radio jam Philips AJ1000/12 yang elegan dengan layar cermin yang memungkinkan Anda melakukan pra-penyetelan dua alarm yang membangunkan Anda dan pasangan Anda pada waktu yang berbeda. Bangun perlahan setiap hari dengan senyuman.

Lihat semua manfaat

Bangun tidur dengan lagu radio favorit Anda

  • Layar dengan sentuhan cermin

  • FM, Penyelarasan analog

  • Alarm ganda

Dibangunkan dengan suara radio favorit Anda atau nada buzzer

Dibangunkan dengan suara radio favorit Anda atau nada buzzer

Dibangunkan dengan stasiun radio favorit dan alarm buzzer. Atur alarm pada radio Jam Philips Anda untuk bangun tidur dengan stasiun radio yang terakhir kali didengar atau pilih untuk dibangunkan dengan suara buzzer. Ketika waktu bangun tidur tiba, radio Jam Philips Anda akan secara otomatis menyalakan stasiun radio atau memicu buzzer untuk bersuara.

Mengulang alarm untuk snooze tambahan

Mengulang alarm untuk snooze tambahan

Untuk tidur yang lebih lama, radio Jam Philips memiliki fitur snooze. Ketika alarm berbunyi dan Anda ingin tidur sedikit lebih lama, cukup tekan tombol Ulang Alarm satu kali dan lanjutkan tidur Anda. Sembilan menit kemudian alarm akan berbunyi lagi. Anda dapat terus menekan tombol Ulang Alarm setiap sembilan menit sekali sampai Anda menonaktifkan alarm.

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.6

dari 5

45

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

15/02/2012

Singapore

Singapore

Comes with selective dimmed or bright orange display; ideal as a night clock. Mirror finish fits in any decor. Excellent buy

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ1000 Clock Radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ1000 Clock Radio

02/01/2012

Singapore

Singapore

Excellent! Simple and easy to use! Great for the minimalist household.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ1000 Clock Radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ1000 Clock Radio

08/06/2011

Singapore

Singapore

RISE AND SHINE TO YOUR FAVORITE RADIO TUNE

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ1000 Clock Radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ1000 Clock Radio

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