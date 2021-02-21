2 year warranty
Dihentikan
AJ3116/12
Awali hari dengan cara unik Anda!
Jam radio Philips penuh gaya ini terlihat cantik dan membangunkan Anda tepat waktu. Dilengkapi radio FM bawaan dan memberi Anda pilihan untuk dibangunkan dengan suara stasiun radio favorit Anda atau buzzer.
FM, penyelarasan Digital
Alarm ganda
Cadangan waktu & alarm
Dibangunkan dengan stasiun radio favorit dan alarm buzzer. Atur alarm pada radio Jam Philips Anda untuk bangun tidur dengan stasiun radio yang terakhir kali didengar atau pilih untuk dibangunkan dengan suara buzzer. Ketika waktu bangun tidur tiba, radio Jam Philips Anda akan secara otomatis menyalakan stasiun radio atau memicu buzzer untuk bersuara.
FM Digital menawarkan pilihan musik tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali menyelaraskan frekuensi secara manual.
Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.
4.0
dari 5
3
Ulasan
Yatie
21/02/2021
Malaysia
Simple but powerful
Recommended stuff and enjoy it. Multi function and easy to use
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ3116 Digital tuning clock radio
Tanggal Penggunaan 2020-02-21
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ3116 Digital tuning clock radio
Tanggal Penggunaan 2020-02-21
Man..
28/04/2020
Malaysia
Good product
Reliable....................................................
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ3116 Digital tuning clock radio
Tanggal Penggunaan 2020-03-27
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ3116 Digital tuning clock radio
Tanggal Penggunaan 2020-03-27
Steggles
08/10/2022
Australia
Looks good
Would have to be most difficult clock radio to setup, comes with no instructions radio low due to the fact of difficulty to set up
Keunggulan
Oooks good
Ulasan ini dibuat untuk AJ3116 Digital tuning clock radio
Tanggal Penggunaan 2022-09-08
Ulasan ini dibuat untuk AJ3116 Digital tuning clock radio
Tanggal Penggunaan 2022-09-08