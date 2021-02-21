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Dihentikan

Penyetelan digital radio jam

AJ3116/12

4

| (3) Ulasan

Awali hari dengan cara unik Anda!

Jam radio Philips penuh gaya ini terlihat cantik dan membangunkan Anda tepat waktu. Dilengkapi radio FM bawaan dan memberi Anda pilihan untuk dibangunkan dengan suara stasiun radio favorit Anda atau buzzer.

Lihat semua manfaat

Bangun dengan suara radio atau buzzer

Awali hari dengan cara unik Anda!

  • FM, penyelarasan Digital

  • Alarm ganda

  • Cadangan waktu & alarm

Dibangunkan dengan suara radio favorit Anda atau nada buzzer

Dibangunkan dengan suara radio favorit Anda atau nada buzzer

Dibangunkan dengan stasiun radio favorit dan alarm buzzer. Atur alarm pada radio Jam Philips Anda untuk bangun tidur dengan stasiun radio yang terakhir kali didengar atau pilih untuk dibangunkan dengan suara buzzer. Ketika waktu bangun tidur tiba, radio Jam Philips Anda akan secara otomatis menyalakan stasiun radio atau memicu buzzer untuk bersuara.

Penyelarasan digital FM dengan prasetel

Penyelarasan digital FM dengan prasetel

FM Digital menawarkan pilihan musik tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali menyelaraskan frekuensi secara manual.

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.0

dari 5

3

Ulasan

4
3
1

21/02/2021

Malaysia

Malaysia

Simple but powerful

Recommended stuff and enjoy it. Multi function and easy to use

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ3116 Digital tuning clock radio

Tanggal Penggunaan 2020-02-21

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ3116 Digital tuning clock radio

Tanggal Penggunaan 2020-02-21

28/04/2020

Malaysia

Malaysia

Good product

Reliable....................................................

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ3116 Digital tuning clock radio

Tanggal Penggunaan 2020-03-27

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ3116 Digital tuning clock radio

Tanggal Penggunaan 2020-03-27

08/10/2022

Australia

Australia

Looks good

Would have to be most difficult clock radio to setup, comes with no instructions radio low due to the fact of difficulty to set up

Keunggulan

Oooks good

Ulasan ini dibuat untuk AJ3116 Digital tuning clock radio

Tanggal Penggunaan 2022-09-08

Ulasan ini dibuat untuk AJ3116 Digital tuning clock radio

Tanggal Penggunaan 2022-09-08

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