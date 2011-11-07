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Dihentikan

AJ3226 Clock Radio

AJ3226/12

3.6

| (12) Ulasan | 83% Merekomendasikan produk ini

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Dibangunkan dengan suara radio favorit Anda atau nada buzzer

Dibangunkan dengan suara radio favorit Anda atau nada buzzer

Dibangunkan dengan stasiun radio favorit dan alarm buzzer. Atur alarm pada radio Jam Philips Anda untuk bangun tidur dengan stasiun radio yang terakhir kali didengar atau pilih untuk dibangunkan dengan suara buzzer. Ketika waktu bangun tidur tiba, radio Jam Philips Anda akan secara otomatis menyalakan stasiun radio atau memicu buzzer untuk bersuara.

Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda

Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda

Sistem audio Philips dilengkapi dengan dua waktu alarm. Atur satu waktu alarm untuk membangunkan Anda dan waktu lain untuk membangunkan pasangan Anda.

Mengulang alarm untuk snooze tambahan

Mengulang alarm untuk snooze tambahan

Untuk tidur yang lebih lama, radio Jam Philips memiliki fitur snooze. Ketika alarm berbunyi dan Anda ingin tidur sedikit lebih lama, cukup tekan tombol Ulang Alarm satu kali dan lanjutkan tidur Anda. Sembilan menit kemudian alarm akan berbunyi lagi. Anda dapat terus menekan tombol Ulang Alarm setiap sembilan menit sekali sampai Anda menonaktifkan alarm.

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Ulasan

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3.6

dari 5

12

Ulasan

83%

Merekomendasikan produk ini

2

07/11/2011

Singapore

Singapore

Works great, easy to use

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ3226 Clock Radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ3226 Clock Radio

10/08/2011

Singapore

Singapore

Affordable and simple but great product, read time, has 2 alarms, radio, and even better, has an audio jack that allows me to connect to my ipod. Great buy!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ3226 Clock Radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ3226 Clock Radio

07/08/2011

Singapore

Singapore

It is compact, sleek and nice design. Plus have few functions e.g. alarm clock and radio. Glad that I purchased this for our house (3 pcs in one go with one piece for every bedroom).

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ3226 Clock Radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ3226 Clock Radio

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