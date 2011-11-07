2 year warranty
Dihentikan
Dibangunkan dengan stasiun radio favorit dan alarm buzzer. Atur alarm pada radio Jam Philips Anda untuk bangun tidur dengan stasiun radio yang terakhir kali didengar atau pilih untuk dibangunkan dengan suara buzzer. Ketika waktu bangun tidur tiba, radio Jam Philips Anda akan secara otomatis menyalakan stasiun radio atau memicu buzzer untuk bersuara.
Sistem audio Philips dilengkapi dengan dua waktu alarm. Atur satu waktu alarm untuk membangunkan Anda dan waktu lain untuk membangunkan pasangan Anda.
Untuk tidur yang lebih lama, radio Jam Philips memiliki fitur snooze. Ketika alarm berbunyi dan Anda ingin tidur sedikit lebih lama, cukup tekan tombol Ulang Alarm satu kali dan lanjutkan tidur Anda. Sembilan menit kemudian alarm akan berbunyi lagi. Anda dapat terus menekan tombol Ulang Alarm setiap sembilan menit sekali sampai Anda menonaktifkan alarm.
3.6
dari 5
12
Ulasan
83%
Merekomendasikan produk ini
GaryTan
07/11/2011
Singapore
Works great, easy to use
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ3226 Clock Radio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ3226 Clock Radio
YUJINLIN
10/08/2011
Singapore
Affordable and simple but great product, read time, has 2 alarms, radio, and even better, has an audio jack that allows me to connect to my ipod. Great buy!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ3226 Clock Radio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ3226 Clock Radio
Pitri_DewiGumulya
07/08/2011
Singapore
It is compact, sleek and nice design. Plus have few functions e.g. alarm clock and radio. Glad that I purchased this for our house (3 pcs in one go with one piece for every bedroom).
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ3226 Clock Radio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ3226 Clock Radio